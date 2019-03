Wystawa w Muzeum Gdańska. Jakie były początki polskiego bigbitu w Gdańsku? [galeria]

Nie mogąc zdobyć niezbędnych instrumentów, kolumn i wzmacniaczy, budowali sprzęt we własnym zakresie, niejednokrotnie uciekając się do kradzieży głośników z ulicznych megafonów, adaptując poniemieckie i sowieckie radioodbiorniki, konstruując gitary elektryczne z desek do prasowania, słuchawek telefonicznych...O tym, jakie były gdańskie początki polskiego bigbitu będzie można się przekonać na wystawie pt. „Nikt nam nie zabierze młodości. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska”, która ruszy 25 marca w Muzeum Gdańska.