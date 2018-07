Od dzisiaj na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekpirowskiego trwa wystawa pokonkursowa Grand Press Photo 2018. Grand Press Photo to najpoważniejszy i najbardziej prestiżowy doroczny konkurs fotografii prasowej w Polsce skierowany do profesjonalistów. Nad wyborem i nagradzaniem prac czuwa międzynarodowe jury, któremu w tym roku przewodniczył wybitny włoski fotoreporter Stefano De Luigi.

- Byłem bardzo ciekaw produkcji polskich fotografów. Chciałem się przekonać, w jaki sposób fotografowie w Polsce pracują i jakie mają podejście do najważniejszych problemów społecznych, gospodarczych i politycznych. Jakość zgłoszonych prac mile mnie zaskoczyła –Tytuł Zdjęcia Roku przypadł fotografii zrobionej w lipcu ubr. przez Adama Lacha z Napo Images podczas protestów przeciwko "reformie" sądownictwa. Protesty uliczne to nie jedyny nagrodzony temat ukazujący współczesny świat jako arenę coraz bardziej zaostrzających się konfliktów, niepokojów, niesprawiedliwości. Katastrofy ekologiczne i niszczycielska działalność człowieka - od Puszczy Białowieskiej przez Kazachstan po Afrykę -, wojny i okupacje kształtują dzisiejszą rzeczywistość.Na zdjęciach, niekiedy oszałamiająco pięknych od strony estetycznej, możemy oglądać postapokaliptyczne sceny i krajobrazy m.in. z Polski, Sycylii, Bangladeszu, Ukrainy. Jest także cykl fotogramów obrazujących depresję fotoreportera, próby uchwycenia psychologii milenialsów i kilka cykli ukazujących życie osób niepełnosprawnych we współczesnej Polsce. Można powiedzieć, że świat ma się kiepsko, ale fotografia kwitnie.Na wystawę złożoną z ok. 250 zdjęć zapraszają organizatorzy konkursu: magazyn „Press" i Fundacja Grand Press oraz Miasto Gdańsk – partner wystawy.