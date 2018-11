Wysyp oszustów! Ponad 20 prób wyłudzenia metodą na policjanta jednego dnia. Policja apeluje do seniorów o ostrożność

Tylko we wtorek, w samym Gdańsku doszło do 13 prób oszustw metodą na tzw. policjanta, kolejnych kilka odnotowano w Sopocie. Niestety, 14 telefon w Gdańsku okazał się skuteczny, a 74-letnia kobieta straciła bizuterię wartą 30 tys. zł.

- Do kobiety zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest policjantem i wie o tym, że przestępcy planują napad na kobietę. Powiedział kobiecie, że tę informację może potwierdzić, dzwoniąc na numer 997. Kobieta nie rozłączyła się skutecznie i nie zorientowała się, że rozmawia z tym samym mężczyzną, który powiedział jej, że jeśli chce uniknąć napadu, musi swoje oszczędności pozostawić przy śmietniku w wyznaczonym miejscu. 74-latka myśląc, że ratuje swoje oszczędności, na jednej z ulic Gdańska przy śmietniku pozostawiła biżuterię o wartości 30 tys. zł. i odeszła - relacjonuje asp. Karina Kamińska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Trwają poszukiwania oszusta, a policja apeluje o rozwagę.

- Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Pamiętaj my, że Policja nigdy nie informuje telefonicznie o prowadzonych działaniach i nigdy nie prosi o przekazanie pieniędzy- mówi asp. Kamińska- Przede wszystkim należy więc zachować ostrożność. Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod policjanta, członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. W razie wątpliwości należy kontaktować się z policja pod numerem alarmowym 112 - wskazuje.

Policja zwraca się z apelem także do osób młodych, by rozmawiali z rodzicami, czy dziadkami, przestrzegając ich przed tym, że są osoby, które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość.

- Zwróćmy uwagę na zagrożenie głównie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie. Wykorzystujmy okoliczności np. rodzinne spotkania, święta, jak i przypadkowe spotkania na ulicy i ostrzegajmy bliskich przed zagrożeniami. Zwykła ostrożność może uchronić ich przed utratą zbieranych latami oszczędności -

zaznacza Kamińska.

By jeszcze bardziej uwrażliwić seniorów na problem, policjanci od początku roku przeprowadzili z nimi kilkadziesiąt spotkań edukacyjnych.

Policjanci aktywnie włączają się we wszystkie miejskie akcje, podczas których mogą dotrzeć do wielu gdańszczan. Promują program „Seniorze bądź ostrożny”, który jest odpowiedzią Policji i gdańskiego MOPR-u na oszustwa, których ofiarami padają osoby starsze, zwykle emeryci.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: