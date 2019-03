Wywiad z Aleksandrą Dulkiewicz: Od Pawła Adamowicza odróżnia mnie kobiece spojrzenie, inne doświadczenia i różnica wieku

Nowo wybrana prezydent już o siódmej rano w poniedziałek wyszła na ulice miasta, by dziękować mieszkańcom za udział w wyborach. Przy okazji rozdawała kawę i ciastka. To samo robiła zresztą w czasie kampanii.

- Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie! Dziękuję za każdy oddany głos, dziękuję za wysoką frekwencję, która wyniosła niemal 49 proc. Chyba w żadnych przedterminowych wyborach w Polsce tak wysokiej frekwencji nie było. Bardzo dziękuję każdemu ze 139.790 głosujących, którzy mi zaufali, uwierzyli, że jestem w stanie udźwignąć ten ciężar obowiązków - powiedziała na wstępie nowa prezydent. Dziękowała też wszystkim pracującym w komisjach. - To prawdziwy przykład obywatelskiej postawy, kiedy wspólnie troszczymy się o to, żeby procedury demokratyczne działy się bez trudności - zaznaczyła. Dulkiewicz podczas konferencji podzieliła się, osobistą - jak podkreśliła, refleksją. - W niedzielę rano, kiedy się obudziłam, wiedziałam, że minęło siedem tygodni od morderstwa prezydenta Pawła Adamowicza. Dopiero w tę niedzielę, z całą mocą, zdałam sobie sprawę z tego, że trzeba będzie go zastąpić. Bez was tego nie zrobię. Proszę was wszystkich o wsparcie i pomoc. Wiem, że dla wielu z nas ta niedziela wyborcza była kolejnym etapem oswajania smutku po stracie - zwróciła się do mieszkańców, przy okazji prosząc ich o „konstruktywną krytykę”.

Apelowała też o to, by mieszkańcy - tak jak w ciągu ostatnich tygodni - umieli być wspólnotą, byli lepsi dla siebie. Prezydent Dulkiewicz poinformowała o swoich zawodowych planach na najbliższe dni.

Na Aleksandrę Dulkiewicz zagłosowało 139.970 osób. To o ponad 10 tys. więcej niż w drugiej turze jesiennych wyborów samorządowych - wygranych przez Pawła Adamowicza. Wtedy zebrał 129.683 głosy. 82,22 proc. dla Aleksandry Dulkiewicz, 11,86 proc. dla Grzegorza Brauna i 5,92 proc. dla Marka Skiby. Frekwencja wyniosła 48,67 proc. W sumie zagłosowało 170.028 osób.

Pytana o to, kiedy zostanie oficjalnie zaprzysiężona na urząd prezydenta Gdańska, Dulkiewicz odpowiedziała: - To decyzja komisarza wyborczego, ale z tego, co wiem, zaprzysiężenie odbędzie się prawdopodobnie w przyszły poniedziałek.