30-letni mieszkaniec Gdańska zadzwonił na numer alarmowy 112 z informacją, że przy ul. Elbląskiej wybuchnie bomba. Alarm był fałszywy. Po kilku godzinach, kryminalni z komendy miejskiej oraz komisariatu na Śródmieściu ustalili tożsamość i zatrzymali mężczyznę.

Po sprawdzeniu ulicy, budynków okazało się, że alarm był fałszywy. Mężczyzna w prokuraturze usłyszał już zarzuty. W czwartek sąd aresztował mężczyznę, któremu grozi kara do 8 lat więzienia.- W ubiegłą środę ( 17 stycznia br.) o godzinie 2.20, na numer alarmowy 112 zadzwonił anonimowy rozmówca i przekazał, że przy ul. Elbląskiej podłożone są ładunki wybuchowe i niedługo wybuchną. Operator numeru 112 przekazał to zgłoszenie policjantom. Oficer dyżurny skierował na ul. Elbląską kilka załóg policyjnych po to aby dokładnie sprawdzić zagrożone miejsce – informuje- Po sprawdzeniu ulicy Elbląskiej okazało się, że informacja, którą przekazał zgłaszający, była nieprawdziwa. W tym czasie kryminalni z komendy miejskiej oraz komisariatu na Śródmieściu ustalali skąd i kto zadzwonił na numer 112 i rozpoczęli poszukiwania sprawcy fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu – dodaje funkcjonariuszka.Wynikiem ich pracy operacyjnej było zatrzymanie jeszcze tego samego dnia w południe 30-letniego gdańszczanina. Mężczyzna na widok mundurowych nie krył zaskoczenia. Policjantom nie potrafił wyjaśnić dlaczego zadzwonił z informacją o ładunku wybuchowym.Teraz mężczyzna poniesie konsekwencje swojego czynu. W czwartek prokurator przedstawił 30-latkowi zarzut wywołania fałszywego alarmu bombowego, a sąd na jego wniosek aresztował 30 latka na 3 miesiące. Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Sąd może również obciążyć sprawcę kosztami akcji.