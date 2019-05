Wywołał fałszywy alarm w gdańskiej szkole. Grozi mu 8 lat więzienia

Policjanci zabezpieczyli teren i dokładnie sprawdzili budynek. Podczas gdy śledczy przesłuchiwali świadków i przyjmowali zawiadomienie o przestępstwie, policjanci prewencji sprawdzali zdobyte już informacje. Okazało się, że alarm był fałszywy, a w budynku nie było żadnego ładunku wybuchowego i nie doszło do ranienia żadnych osób.

- Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wywołał fałszywy alarm bombowy. Sprawca alarmu przebywa w szpitalu i najprawdopodobniej już wkrótce usłyszy zarzuty. - informuje asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku - Policjanci z komisariatu we Wrzeszczu zatrzymali podejrzewanego o to przestępstwo 17-letniego autora tej nieprawdziwej wiadomości.

Mężczyzna z uwagi na swoje zachowanie i podejrzenie, że może być ono spowodowane zaburzeniami psychicznymi, został przekazany pod opieką ratowników medycznych, którzy przewieźli go do szpitala.

Mężczyzna w najbliższym czasie najprawdopodobniej usłyszy zarzut dotyczący fałszywego zawiadomienia o zagrożeniu życia lub zdrowia wielu osób, za to przestępstwo grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że anonimowy telefon z fałszywą informacją o podłożeniu ładunków wybuchowych lub innych zagrożeniach uruchamia całą lawinę działań policji i innych służb zaangażowanych w zabezpieczenie miejsca rzekomego podłożenia ładunku.

Autorzy takich fałszywych alarmów są jednak bardzo szybko ustalani i pociągani do odpowiedzialności karnej. Oprócz odpowiedzialności karnej, takie osoby muszą się liczyć także z odpowiedzialnością cywilnoprawną, możliwością obciążenia kosztami przeprowadzonej akcji, czy np. odszkodowaniami za straty spowodowane wstrzymaniem działalności danej instytucji.