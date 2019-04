Wzmożone kontrole w związku ze świątecznym weekendem. Podsumowanie działań "Bezpieczny weekend"

Od piątku gdańscy policjanci prowadzili działania związane ze świątecznym weekendem. Funkcjonariusze obecni byli na ulicach miast i trasach wylotowych i wlotowych do Gdańska. W czasie kontroli zwracali szczególną uwagę na prędkość, z jaką poruszali się kierowcy. Sprawdzali ich trzeźwość, stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci.

Podczas czterech dni świątecznego weekendu na terenie Gdańska doszło do 5 wypadków drogowych i 57 kolizji drogowych. Policyjne kontrole zakończyły się zatrzymaniem 65 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny pojazdów i zatrzymaniem 6 praw jazdy kierowcom, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym.

W świąteczne dni policjanci uniemożliwili dalszą jazdę 46 osobom, które będąc pod wpływem alkoholu, kierowały samochodem lub rowerem i wyeliminowali z ruchu drogowego kierowcę, który był pod wpływem narkotyków.

Wśród nietrzeźwych kierowców był 32-latek z Ukrainy, który kierował samochodem pod wpływem prawie 3 promili alkoholu w organizmie. 32-latek został zatrzymany przez policjantów w sobotę w nocy przy ul. Św. Ducha, po tym, jak uderzył w zaparkowane auto, a następnie w znak drogowy i słupek. Policjanci, którzy interweniowali wobec niego, ustalili również, że mężczyzna nie ma uprawnień do kierowania samochodami.

Z kolei w sobotę rano na ul. Litewskiej patrol drogówki zatrzymał do kontroli kierującego samochodem marki daewoo. Po sprawdzeniu w bazie danych okazało się, że 33-latek z Gdańska wsiadł za kierownice auta, nie mając do tego uprawnień. Podczas kontroli mężczyzny uwagę funkcjonariuszy zwrócił też wygląd kierującego. 33-latek mówił niewyraźnie, a jego źrenice nie reagowały na światło. Wstępne badanie śliny kierowcy daewoo wykazało, że znajduje się on pod wpływem amfetaminy. Podczas przeszukania pojazdu funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli dwa zawiniątka z folii aluminiowej, w której był biały proszek – najprawdopodobniej amfetamina.

W świąteczny weekend policjanci ruchu drogowego zatrzymali również trzech kierowców, na których ciążył sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Wśród nich był 49-latek z Gdańska, który kierując fordem, złamał ciążący na nim dożywotni sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. W trakcie wzmożonych kontroli policjanci zatrzymali również trzy osoby poszukiwane oraz uniemożliwili dalszą jazdę kierowcy, który decyzją administracyjną mieli cofnięte uprawnienia do kierowania.

