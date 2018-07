Sceny Gdyni i Wejherowa światową stolicą Dam Jazzu, Swingu, Soulu, „chilli” świetnej muzyki, energii, satysfakcji i radości. Między 20 a 27 lipca wystąpią m.in. takie gwiazdy jak Dee Dee Bridgewater, Jane Monheit, Dorota Miśkiewicz, Ayo. i Melody Gardot - Ladies’ Jazz Festival już w lipcu!

Ladies Jazz Festival 2018- program

jak poprzednie: pełna wspaniałych nazwisk, artystek obsypanych wszelakimi nagrodami, tytułami, sprzedających niezwykłe ilości płyt, a przy tym wspaniałych osobowości, przystępnych, urokliwych postaci – Dam Jazzu!Tegoroczny festiwal rozpocznie jedna z największych gwiazd wokalnego jazzu wszechczasów, po 9 latach od poprzedniego występu na Ladies’ Jazz Festival, w fantastycznej formie, jak zwykle wybuchowo energetyczna, wesoła, nad wyraz profesjonalna i wspaniała pani. 20 lipca w Teatrze Muzycznym w Gdyni ta wielokrotnie nagradzana najważniejszymi nagrodami muzycznymi artystka, aktorka, aktywna działaczka społeczna wystąpi z niezwykłym repertuarem inaugurującym 14 edycję Ladies’ Jazz Festival. …a jej koncert poprzedzi występ zeszłorocznej zwyciężczyni konkursu o Grand Prix Festiwalu Judyta Pisarczyk.21 lipca kolejne nietuzinkowe, ekskluzywne wręcz wydarzenie:– specjalny projekt festiwalowy przygotowany przez naszą rewelacyjną artystkę i wieloletniego współpracownika bosonogiej gwiazdy z Wysp Zielonego Przylądka, Cesarii Evora, Mirocę Parisa – pieśni piękne, rzewne, taneczne, pełne przestrzeni, emocji i słońca.Dzień później, również w Teatrze Muzycznym – któż nie słyszał „Down to my knees” - samaTa wspaniała artystka, która kilka lat temu zawojowała świat swoim debiutanckim albumem, mająca po swojej babce również domieszkę krwi polskiej przedstawi festiwalowej publiczności swój piąty już album.23 lipca jedyny występ w Polsce, jedyny występ festiwalowy w gościnnej Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie –nareszcie w Polsce, nareszcie na Ladies’ Jazz Festival. Jane Monheit już przeszło 10 lat występuje na scenach jazzowych świata, acz w USA, skąd pochodzi, ma się tak dobrze, że niełatwo zaprosić ją na koncerty w Europie – tym bardziej będzie wielkim przeżyciem uczestniczyć w jej jedynym koncercie w Polsce 23 lipca w Filharmonii Kaszubskiej w przyjaznym festiwalowi Wejherowie.W dniach 24-26 lipca organizatorzy przewidują ogólnodostępne koncerty w przestrzeni publicznej Gdyni. Słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w prezentacjach laureatek konkursu o Grand Prix Ladies’ Jazz Festival. O poziom artystyczny koncertów zadba jury pod przewodnictwem jednej z największych gwiazd światowej wokalistyki jazzowej,Grand Finale 27 lipca ! W Hali Sportowo-Widowiskowej w Gdyni wystąpi nie kto inny jak– miłośniczka polskich pierogów i pieprznych polskich wypowiedzi odziedziczonych po temperamentnej polskiej babci, autorka rewelacyjnych albumów, wielu smooth jazzowych hymnów, już samo jej imię wymusza wręcz najwyższy kunszt wykonawczy, melodyjność, przebojowość, niezwykły poziom artystyczny.Artystka ma na swym koncie cztery wspaniałe płyty:, balladowe preludium do oszałamiającej kariery;- wysmakowaną zaaranżowaną na orkiestrę przez genialnego Vince'a Mendozę, multikulturową, o której czyta się tylko peany i fenomenalny, przesiąknięty najprawdziwszym bluesem znad Missisipi, magicznie mrocznyCały świat zna opowieść o jej nadwrażliwości na dźwięk, powstałej po wypadku, jakiemu uległa w 2003r. potrącona przez samochód. To stąd wziął się jej wizerunek: ciemne okulary, nieodłączna laska. Poniektórzy w tym właśnie upatrują źródła jej geniuszu i perfekcji muzycznej.Przed kilku miesiącami pojawił się pierwszy, gorąco przyjęty na całym świecie album koncertowy artystki, a już 27 lipca będziemy mogli doświadczyć występu Melody Gardot na żywo Bilety na poszczególne wydarzenia Ladies’ Jazz Festival 2018 są dostępne w ebileteriach, salonach empik, a na koncert wejherowski także w kasach Filharmonii Kaszubskiej.Dla naszych czytelników mamy zaproszenia na koncerty, które odbędą się w ramach Ladies Jazz Festival 2018:Aby zdobyć wejściówki należy odpowiedzieć na pytanie:Odpowiedzi należy wysyłać naPierwsze osoby, które wyślą poprawne odpowiedzi zdobędą zaproszenia.