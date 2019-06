XXIII Pomorski Wielki Przejazd Rowerowy. Tysiące rowerzystów przejedzie czterema peletonami przez główne miasta Pomorza

W tegorocznej, 23. edycji PWPR pojadą cztery peletony: Peleton Starogardzki/Tczewski, jadący ze Starogardu Gdańskiego przez Tczew, Pszczółki i Pruszcz Gdański do Śródmieścia Gdańska, Peleton Kartuski, w którym pojadą rowerzyści z Kartuz, Żukowa, Banina oraz Kokoszek do Śródmieścia Gdańska, Peleton Gdański, który przejedzie trasą spod Stadionu Energa, Tunelem pod Martwą Wisłą, a dalej przez Stogi i Przeróbkę do Śródmieścia Gdańska (gdzie połączy się z Peletonami – Starogardzkim/Tczewskim oraz Kartuskim), aby po krótkim postoju na ulicy Rajskiej wspólnie wyruszyć w stronę Wrzeszcza i granicy z Sopotem i Peleton Północny startujący Wejherowie i jadący przez Redę, Rumię, Gdynię i Sopot.

Połączone Peletony: Starogardzki/Tczewski, Kartuski i Gdański przejadą trasą wiodącą przez al. Grunwaldzką i al. Zwycięstwa, aby u wjazdu w Drogę Zieloną spotkać się z rowerzystami jadącymi w Peletonie Północnym. Wielki Finał XXIII PWPR odbędzie się w parku Sopockie Błonia przy ul. Polnej w Sopocie.

Organizatorzy zapraszają wszystkich rowerzystów, rolkarzy, hulajnożystów, deskorolkarzy, wrotkarzy, osoby na wózkach inwalidzkich.

Oficjalna trasa PWPR w tym roku obejmie 11 miast: Wejherowo, Redę, Rumię, Gdynię, Sopot, Gdańsk, Kartuzy, Żukowo, Pruszcz Gdański, Tczew oraz Starogard Gdański.

Do czterech peletonów XXIII PWPR dołączą także grupy rowerowe i rowerzyści z miast takich jak Słupsk, Elbląg, Malbork, Lębork, Kościerzyna, Chojnice. Niezwykle widowiskowy przejazd i połączenie peletonów odbędzie się na Drodze Zielonej na granicy Sopotu i Gdańska. Następnie połączony peleton PWPR przejedzie ulicami Łokietka i Polną w Sopocie do parku Sopockie Błonia.