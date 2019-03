Z 2,52 promila alkoholu miał ukraść kobiecie auto, rozbić je w Gdańsku Wrzeszczu i uciec. Stanie przed sądem

- Funkcjonariusze policji zostali powiadomieni o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w rejonie ulic Słowackiego i Chrzanowskiego. Na miejscu znaleziono samochód z częściowo rozbitym przodem – relacjonuje sytuację z 4 sierpnia 2018 roku prokurator Grażyna Wawryniuk, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Sprawca porzucił pojazd. Jak ustalono, samochód chwilę wcześniej został skradziony z parkingu niedaleko miejsca wypadku. Jego właścicielka poinformowała, że nieznany mężczyzna podszedł do jej samochodu, otworzył drzwi od strony kierowcy, kazał jej wysiąść, zażądał kluczyków. Był agresywny. Kobieta obawiając się go wysiadała. Mężczyzna odjechał - dodaje.

Według ustaleń policjantów mężczyzną, który ukradł kobiecie auto był 36-letni gdańszczanin. Jak słyszymy, w trakcie zatrzymania stawiał opór, wyrywał się i szarpał. Miał zwracać się też do funkcjonariuszy „słowami uznawanymi powszechnie za obelżywe”. Emocje tłumaczyć może fakt, że jak twierdzą śledczy opierając się na badaniu, prowadził samochód mając 2,52 promila alkoholu we krwi.

W związku ze zdarzeniem 36-latkowi postawiono cały szereg zarzutów: dokonania rozboju, zmuszania funkcjonariuszy policji do zaniechania czynności służbowej w postaci jego zatrzymania, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz znieważenia, a także prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Odmówił składania wyjaśnień. Oskarżony przebywa w areszcie – tłumaczy rzeczniczka „okręgówki”, która informuje, że akt oskarżenia przeciw mężczyźnie Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz skierowała do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Jak zaznacza najsurowszą karą z zarzucanych 36-latkowi czynów zagrożone jest przestępstwo rozboju, za które grozi kara pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

