Z kim zagra Lechia Gdańsk jeśli ogra Broendby IF? Już wiadomo! W kolejce czeka portugalska Braga SC

Lechię czeka dwumecz z Broendby IF w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy. Pierwszy mecz już w czwartek (25 lipca) w Gdańsku), a rewanż tydzień później. UEFA już jednak dokonała losowania trzeciej rundy. Zwycięzca dwumeczu Lechia/Broendby zmierzy się z portugalskim zespołem SC Braga. Jeśli Lechia awansuje, to pierwszy mecz z Bragą rozegra w Gdańsku, a rewanż w Portugalii. Spotkania trzeciej rundy zostały zaplanowane na 8 i 15 sierpnia.

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Trenerem Bragi jest doskonale znany w Polsce były szkoleniowiec Legii Warszawa, Ricardo Sa Pinto. Kontrowersyjny szkoleniowiec został zwolniony przez Legią w trakcie poprzedniego sezonu. Potem pozostawał bezrobotny, ale niedawno przejął właśnie Bragę, po tym jak z klubu odszedł Abel Ferreira do PAOK Saloniki. To właśnie ten szkoleniowiec doprowadził Bragę do czwartego miejsca w lidze portugalskiej.