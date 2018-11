Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku. Gra w piłkę jest lepsza niż smartfon [wideo, zdjęcia]

Podczas gminnych eliminacji turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku" można zobaczyć wszystko co w piłce dobre. Oczekiwanie, emocje, bramki i radość z gry. Osiem drużyn z okolic Gdańska spotkało się na boisku Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszczu Gdańskim by wyłonić najlepszych w gminnym etapie tych rozgrywek. W pruszczańskim turnieju wzięli udział chłopcy w kategorii wiekowej do lat 10. Gospodarze z daleka przykuwali uwagę widzów swoimi zielonymi strojami. To drużyna, która w ubiegłym roku też grała w turnieju „Z podwórka na stadion" i to z sukcesem, bo w ubiegłym roku awansowała do turnieju wojewódzkiego, gdzie przegrała w finale z rówieśnikami z Tczewa.

Chłopcy rozgrzewają się, bo pogoda w listopadzie sprzyja solidnej rozgrzewce. Są rękawiczki i czapki, ale za chwilę emocje już tak buzują, że te atrybuty nie są potrzebne. Są też rodzice, którzy z termosami przyszli przypilnować i dopingować swoje pociechy.

Były rugbista jest trenerem małych piłkarzy

- Ja myślę, że takie wydarzenia jak ten awans do finału wojewódzkiego bardzo dobrze wpływają na chłopców - mówi nam Zbigniew Górniewicz, opiekun chłopięcej drużyny piłkarskiej z SP4 w Pruszczu. - To daje im, młodszym kolegom, rodzeństwu fajny impuls do tego, by przychodzić na treningi i starać się być lepszym - dodaje Górniewicz, który był przed laty...rugbistą gdańskiej Lechii.

Gra o stawkę - to jest to

Chłopcy, którzy w pełnym piłkarskim rynsztunku walczą na boisku i ich rodzice oraz dziadkowie dopingujący przy bocznej linii boiska wierzą w to, że osiągną swój cel.