Za 6 lat gdańskie Dolne Miasto nie do poznania zmieni gigantyczna publiczno-prywatna rewitalizacja. Inwestycja obejmie powierzchnię 11 ha

- Kontynuujemy trwającą od wielu lat, w dużej dzięki środkom unijnym rewitalizację Dolnego Miasta. To co dziś prezentujemy to z kolei przede wszystkim uzupełnienie dziur w zabudowie ul. Łąkowej i przyległych poprzez budowę nowych kamienic przez prywatnego inwestora. Do tego dochodzi jednak też ogromna część publiczna. Nie do poznania zmieni się budynek dawnej zajezdni w którym się właśnie znajdujemy, chcemy by stała się ona miejscem tętniącym życiem na kształt hali Koszyki w Warszawie. Poza tym powstanie nowe przedszkole, boisko przy SP 65 czy Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Śluzy - mówiła na prezentacji planów inwestycji wiceprezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Czytaj: Teren po zajezdni na Dolnym Mieście w końcu ożyje

W ramach tej publiczno-prywatnej rewitalizacji wybudowanych bądź wyremontowanych zostanie też ok. 2 km dróg. Na nowo zagospodarowanych zostanie 5,5 ha terenów zielonych m.in. na bastionach Wilk i Reduta Wyskok.

Przedstawiciele inwestora - Angelika Cieślowska, Prezes Zarządu Korporacji Budowlanej Doraco i Krzysztof Tyszkiewicz, wiceprezes Zarządu BBi Development SA, podkreślali, że chcieliby aby Dolne Miasto dzięki ich inwestycji odrodziło się jak warszawska Praga. Punktem odniesienia dla zmian na Dolnym Mieście ma np. być kompleks obiektów mieszkalnych, biurowych i kulturalno-rozrywkowych znajdujący się obecnie na terenie dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek „Koneser”.