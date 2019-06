Za dużo słońca? 10 sposobów na oparzenia słoneczne

zobacz galerię (10 zdjęć) Jogurt naturalny i inne przetwory mleczne (kefir, maślanka) skutecznie łagodzą oparzenia słoneczne za sprawą, występujących w ich składzie, aminokwasów, które przyśpieszają procesy regeneracji skóry. Jogurt, obowiązkowo, naturalny i schłodzony należy nałożyć na oparzone partie ciała (pod żadnym pozorem nie należy nakładać na skórę jogurtów dosładzanych, ponieważ cukier może dodatkowo podrażnić skórę). Po upływie ok. 20 minut jogurt należy zmyć chłodną wodą. Taką czynność należy powtarzać kilka razy dziennie przez 3-4 dni lub do momentu ustąpienia dolegliwości. 123rf.com zobacz galerię (10 zdjęć)

Lato wraz z towarzyszącymi upałami to najlepszy czas dla wszystkich amatorów opalania. Jednakże bardzo ważne jest, by robić to z głową i stosować odpowiednią ochronę przeciwsłoneczną, ponieważ podstawową konsekwencją nieodpowiedzialnej ekspozycji na promieniowanie UVB są oparzenia słoneczne. Objawiają się one zaczerwienieniem, dolegliwościami bólowymi, a niekiedy również – pęcherzami wypełnionymi treścią surowiczą. Istnieją jednak skuteczne sposoby na łagodzenie objawów oparzeń słonecznych – sprawdź, jakie są najlepsze!