Zaatakowali obywateli Indii w gdańskim autobusie. Dwóch mężczyzn zostało zatrzymanych. Trwa poszukiwanie trzeciego

Aktualizacja, 29.05

Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o znieważenie na tle narodowościowym dwóch obywateli Indii, do którego doszło czwartego lutego tego roku. Mieszkańcy Gdańska w wieku 31 i 37 lat zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Do zatrzymania pierwszego z mężczyzn doszło wczoraj po południu. 31-latek został zatrzymany przez dzielnicowych z komisariatu na Śródmieściu i został doprowadzony do pomieszczenia dla osób zatrzymanych.

Drugi mężczyzna 37-letni mieszkaniec Gdańska został zatrzymany przez policyjnych wywiadowców wczoraj około godziny 18.00 przy ul. Długiej. Do oficera dyżurnego zadzwonił mieszkaniec Gdańska, który powiedział mu, że widzi poszukiwanego przez policjantów mężczyznę, którego wizerunek został opublikowany w lokalnych mediach.

Najprawdopodobniej jeszcze dziś zatrzymani usłyszą zarzuty. Za znieważenie na tle narodowościowym grozi trzy lata pozbawienia wolności.

Cały czas trwają poszukiwania trzeciego mężczyzny, który brał udział w tym przestępstwie. Jego tożsamość jest znana policjantom, a jego zatrzymanie jest kwestią czasu.

Wcześniej pisaliśmy:

Policjanci z komendy miejskiej w Gdańsku proszą o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców, którzy 4 lutego, w autobusie nr 168 zaatakowali obywateli Indii. Zdarzenie miało miejsce na trasie na trasie Gdańsk Park Technologiczny - Gdańsk Damroki.

Policjanci zabezpieczyli do prowadzonego postępowania zapisy z kamer monitoringu, na których widać sprawców. Jednocześnie proszą wszystkich, którzy mogą rozpoznać mężczyzn lub mają informację o ich miejscu pobytu, o kontakt z policjantami z Wydziału Dochodzniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pod numerem telefonu (58) 321-60-16 lub drogą mailową na adres: komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl. Policjanci zapewniają anonimowość.