Z powodu zerwania sieci trakcyjnej przez TIR pod wiaduktem na al. Hallera wprowadzono zmiany tras w kursowaniu linii tramwajowych. Uszkodzona sieć została już naprawiona. Tramwaje wróciły na swoje trasy.

Zablokowany przejazd pod wiaduktem na al. Hallera



- tramwaje linii 8 jadące ze Stogów w kierunku do Jelitkowa kursują tylko do Węzła Kliniczna

- tramwaje linii 8 jadące z Jelitkowa skręcają do Brzeźna i wracają do Jelitkowa

- tramwaje linii 3 jadące ze Stogów w kierunku do Brzeźna kursują do Strzyża PKM

- tramwaje linii 3 jadące z Brzeźna kursują do Zaspy

- tramwaje linii 5 jadące z Nowego Portu jadą zmienioną trasą do Oliwy przez Zaspę

- tramwaje linii 5 jadące do Nowego Portu jadą zmienioną trasą do Centrum

- tramwaje linii 2 jadące z Łostowic jadą zmienioną trasą do Strzyży PKM

Na odcinku od Węzła Kliniczna do Mickiewicza kursują autobusy komunikacji zastępczej.