Zabójca Pawła Adamowicza pokrzywdzonym, policjanci zawieszeni. Jest śledztwo w sprawie upublicznienia jego wizerunku

Dwóch wątków dotyczy prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdyni postępowanie, w którym status pokrzywdzonego ma zabójca Pawła Adamowicza, Stefan W.

Od 24 stycznia śledczy starają się ustalić kto wykonał i upublicznił w mediach społecznościowych zdjęcie z wizerunkiem zamachowca wykonane 14 stycznia - na dzień po ataku na polityka. Wciąż nieustalonemu sprawcy może grozić do 2 lat więzienia za złamanie ustawy o ochronie danych osobowych oraz naruszenie tajemnicy śledztwa.

Równolegle prokuraturze udało się ustalić pochodzenie udostępnionego w sieci filmu zawierającego kompletny przebieg zabójstwa prezydenta Gdańska. Dwaj funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku usłyszeli w związku z tym zarzut „rozpowszechnienie wiadomości z postępowania przygotowawczego zanim zostały ujawnione w postępowaniu sądowym”.

- Jak ustalono, jeden z funkcjonariuszy, za pomocą telefonu komórkowego, dokonał nagrania odtwarzanego na monitorze służbowym zabezpieczonego procesowo od stacji TVN filmu. Następnie przekazał go koledze z wydziału, który udostępnił go w grupie funkcjonariuszy za pośrednictwem portalu WhatsApp – relacjonuje prokurator Grażyna Wawryniuk, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Przesłuchani w charakterze podejrzanych nie przyznali się do popełnienia zarzuconego im czynu. Prokurator zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych – dodaje.

Choć prokuratura wie już, że w ten sposób nagrany został film, wciąż nie udało jej się ustalić kto upublicznił nagranie w internecie.