Zabytkowa willa przy ul. Sobótki w Gdańsku. Budynek, w którym mieściła się m.in. TVP Gdańsk, popada w coraz większą ruinę [ZDJĘCIA]

Neorenesansowa willa, położona na Wzgórzu Zinglera (Zinglershöhe) przy ulicy Sobótki w Jaśkowej Dolinie, została wybudowana w latach 1907-1910. Pierwszym jej właścicielem był ponoć gdański laryngolog Michał Litewski.

Legendy dotyczące zebrań masonerii gdańskiej mają swoje źródło w fakcie, że w latach 1925-1933 restauracja działająca obok była własnością lóż masońskich Zur Kette an der Weichsel i Zum Drei Säule. Urokliwy pałacyk mieszczący się po sąsiedzku pobudzał jednak wyobraźnię na tyle, że szybko to właśnie on zyskał miano masońskiej rezydencji.