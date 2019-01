Zabytkowa zajezdnia tramwajowa w Nowym Porcie pięknieje. Zakończył się pierwszy etap modernizacji, trwają kolejne

Zakończył się pierwszy etap trwającej od połowy 2016 roku modernizacji zajezdni w Nowym Porcie. Zaczynają się tam kolejne remonty, dzięki którym obiekt ma odzyskać dawny blask.

Zajezdnia w Nowym Porcie oprócz bezpośrednich zadań pełni też funkcję zabytkową.

-Dlatego każda, nawet najdrobniejsza, zmiana wewnątrz lub na zewnątrz zajezdni wymaga pozwolenia konserwatora zabytków. Dokonane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy modernizacje mają na celu nie tylko poprawę warunków pracy w zajezdni, ale również zachowanie jej wartości historycznej. Kolejny etap transformacji zajezdni został zakończony. Projekt objął modernizację hali głównej i hali kuźni oraz przebudowę pomieszczeń warsztatowo-magazynowych- informuje Alicja Mongird, rzeczniczka GAiT.

Co już zrobiono?

Zmodernizowana została już hala główna zajezdni. W środku jest cieplej, bo zainstalowano ogrzewanie kanałów oraz kurtyny powietrzne nad bramami i system wentylacyjny w pomieszczeniach warsztatowych i magazynowych.

- Modernizacja wnętrza zajezdni miała na celu lepsze warunki pracy, zwłaszcza w sezonie zimowym. Kurtyny powietrzne uniemożliwiają wpływ zimnego powietrza z zewnątrz nawet przy otwartych bramach wjazdowych- wskazuje Mongird.

Zlikwidowana została kotłownia parowa, a zajezdnię podłączono już do miejskiej sieci ciepłowniczej.

– To z kolei ważne dla czystszego powietrza w tej części miasta. Efekt obliczany tylko w emisji dwutlenku węgla można porównać do trwałego usunięcia z otoczenia ok. 430 przeciętnych samochodów osobowych- mówi Alicja Mongird.

Podczas modernizacji zostało wymienione oświetlenie. Ledowe lampy w halach i na terenie zajezdni poprawiają bezpieczeństwo ruchu i pracę na zajezdni. “Stare” pozostały tylko słupy, które zostały wypiaskowane i pomalowane. Renowacja ceglanego płotu została uzgodniona z konserwatorem zabytków i mieszkańcami sąsiadujących budynków. Także fasada zajezdni i okna zostały odnowione zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Do zakończenia inwestycji jeszcze daleka droga

- Koszt modernizacji wyniósł ponad 6 mln zł- informuje Maciej Lisicki, prezes GAiT i dodaje, że na wymianę czekają jeszcze skrzydła bram hali głównej, wyremontowane zostanie też ogrodzenie na tyłach zajezdni. -Zakończyły się już uzgodnienia na ten temat z konserwatorem zabytków i sąsiadującymi mieszkańcami. Przed nami też modernizacja torów i krzyżownic na terenie zajezdni. W planach jest również wymiana 5 zwrotnic i remont instalacji odwodnienia zwrotnic wraz z instalacją burzową na terenie zajezdni. Wyremontowana będzie elewacja budynku podstacji, na remont czeka nawierzchnia placu parkingowego. W planach mamy również przebrukowanie terenu zajezdni, na odnowienie czeka elewacja jednej ściany hali głównej, od strony placu postojowego- wymienia Lisicki.

Zajezdnia tramwajowa w Nowym Porcie została wybudowana w 1899 roku przy Bergstraβe, dzisiejszej ulicy Władysława IV – dla nowych połączeń tramwajowych z Nowego Portu do Centrum i Wrzeszcza przez Brzeźno. Pierwotnie w budynku dzisiejszej podstacji zasilającej sieć tramwajową znajdowała się elektrownia. Dostarczała ona dla dzielnicy Nowy Port (do czasu podłączenia jej do sieci miejskiej) pierwszą energię elektryczną. Wraz z budową w 1928 roku nowego układu torowego w Nowym Porcie rozbudowana została również zajezdnia. Przetrwała wojnę. Ponownie została przebudowana w latach 60. XX w.

