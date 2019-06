Zachody słońca z tarasu widokowego Zbiornika Wody Kazimierz

Ruszyły zapisy na zajęcia edukacyjne organizowane w Zbiorniku Wody Kazimierz, który w tym sezonie będzie dostępny od 15 czerwca do 18 sierpnia. Nowością w tym roku są wejścia w soboty o godzinie 20:00. Tym samym będzie to okazja, aby podziwiać zachód słońca 10 metrów powyżej koron drzew.

• w czwartki i piątki wejścia o godzinie 10:00; 11:30; 13:00; 14:30

• w soboty wejścia o godzinie 12:30; 14:00; 15:30; 17:00; 18:30; 20:00

• w niedziele wejścia o godzinie 10:00; 11:30; 13:00; 14:30; 16:00; 17:30

Wyprawa bez bagażu

Gdański Szlak Wodociągowy, którego jedną z atrakcji jest zbiornik w Sobieszewie wpisuje się w aktualną modę na turystykę eksploracyjną oferującą elementy przygody i survivalu.

- Zbiornik Wody Kazimierz, w odróżnieniu od pozostałych atrakcji Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, to czynny obiekt techniczny. Warto pamiętać o minimalizowaniu bagażu podczas wycieczki, gdyż pozostawia się go w specjalnie przygotowanych szafkach – mówi Agnieszka Klugmann, rzeczniczka prasowa GIWK.

Czy wiesz, że…

W zbiorniku można zgromadzić 600 m3 wody. Przy założeniu, że Wyspę Sobieszewską zamieszkuje ok. 3000 osób oraz, że mieszkaniec Gdańska przeciętnie zużywa ok. 120 litrów wody dziennie, woda w zbiorniku wystarczyłaby mieszkańcom wyspy na ok. 1,5 doby. W sezonie turystycznym liczba osób korzystających z wody wzrasta prawie pięciokrotnie. Wówczas, woda w zbiorniku, może zostać zużyta w ciągu ok. 8 godzin.

Na szlaku

Gdański Szlak Wodociągowy to unikatowa gdańska atrakcja turystyczna. Trzy obiekty, pełniące obecnie lub dawniej funkcję rezerwuarów wody można zwiedzić poznając różne perspektywy miasta – podziemną oraz z lotu ptaka.