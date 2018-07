Najdłuższe od 100 lat zaćmienie Księżyca nastąpi już w piątek, 27 lipca. Rozpocznie się o 21.30 i potrwa 1 godzinę i 43 minuty. W dodatku data pełni i zaćmienia zbiega się z przypadającym na lipiec apogeum, czyli momentem, w którym Księżyc jest najbardziej oddalony od Ziemi. Faza całkowita potrwa do godz. 23.13, ale potem czeka nas jeszcze faza częściowego zaćmienia, a więc „schodzenie” z tarczy Księżyca ziemskiego cienia. Zaćmienie będzie częścią jeszcze jednego zjawiska astronomicznego: trzech wzajemnie powiązanych ze sobą zaćmień, w tym dwóch słonecznych, a pomiędzy nimi całkowitego zaćmienia księżycowego. Ale zaćmienie połączone z pełnią to nie tylko niezwykłe zjawisko na niebie, ale i wyzwanie dla naszych emocji.

Zaćmienie Księżyca: jak może na nas zadziałać

Czas na wolność

Zaćmienia Księżyca sprawiają, że nasz satelita robi się pomarańczowo-czerwony. Tym razem nastąpi podczas tzw. mikroksiężyca – to przeciwieństwo superksiężyca. Następuje, gdy nasz satelita znajduje się w apogeum swojej orbity, Księżyc będzie zatem wydawał się mniejszy. O ile pogoda pozwoli, całkowite zaćmienie Księżyca będzie można obejrzeć w większości Afryki Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w Azji Centralnej. Naukowcy na Antarktydzie również powinni mieć całkiem dobre miejsca na ten spektakl. W Europie, Azji Wschodniej, Australii i Indonezji zobaczymy częściowe zaćmienie lub zaćmienie całkowite, ale przez krótszy okres. Ostatnie zaćmienie księżyca miało miejsce 28 września 2015 roku.A jak na to zjawisko spojrzeć od strony astrologii? Specjaliści z tej dziedziny twierdzą, że zwykle zaćmienie skupia naszą uwagę na emocjach, intymnych związkach, domu i rodzinie. A to najbliższe będzie wyjątkowe. Może ono wywrzeć silny wpływ na życie wszystkich ludzi. Będzie energetycznie, gniewnie, pamiętajmy więc, by w tym czasie nie podejmować pod wpływem impulsu ważnych decyzji. Z drugiej strony będzie to też okazja do oczyszczenia się z nadmiaru złych nawyków, wzorców i spojrzenia na życie z nowej perspektywy. To dobry czas na wyobrażenie sobie siebie w wymarzonej przyszłości i spojrzenie z tej perspektywy na nasze obecne życie. Jeśli mocno marzysz, teraz jest duża szansa, że twoje wizje się urzeczywistnią. Oczywiście, oprócz marzeń, potrzebne są też działania.Zaćmienie Księżyca to jednocześnie też kumulacja pełni, tym razem w Wodniku, która również przypada na 27 lipca . Jak czytamy na blogu Moonset Story: to okres, kiedy nie chcemy ograniczeń, czujemy potrzebę bycia sobą i otaczania się ludźmi podobnymi do nas. Wodnik uczy nas, że prawdziwej wolności nikt nie może nam zabrać i że ograniczenia to konsekwencje naszych wyborów albo niezgody na bycie sobą.