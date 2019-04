Zaczytani w Forum Gdańsk. Ławki w kształcie otwartych książek [zdjęcia]

- W ramach partnerstwa lokalnego organizujemy zbiórkę książek, które przekazane zostaną do szpitali. Forum Gdańsk będzie jednym z trzech miejsc w Polsce, na terenie którego odbędzie się Wielki Happening Zaczytanych Ławek. Tego dnia będziemy wspólnie czytać i dyskutować – mówi Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk. - Zapraszam do oddawania książek w dobrym stanie technicznym. Książki zbierane będą w Punkcie Informacyjnym na pierwszym piętrze - dodaje.

Tegoroczna, piąta edycja zbiórki obejmuje ponad 300 punktów w 74 miastach na terenie Polski. Do akcji włączyło się ponad 500 placówek oświatowych. Zbiórka potrwa do 26 maja.

- Projekt Zaczytanych to jedna z najciekawszych inicjatyw społecznych, z którymi miałam do czynienia. To naprawdę ważne aby dzieci w szpitalach mogły liczyć na wsparcie. Czytanie to jedna z form radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Z książek dzieci dowiadują się wiele o emocjach i uczuciach, a także uczą się w jaki sposób radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Bardzo się cieszę, że wiele dzieci otrzymuje wsparcie cudownych bohaterów literackich: Elmera, Martynki, Nusi czy Tupcia Chrupci no i oczywiście od Zaczytanych – mówi Katarzyna Pakosińska, ambasadorka Zaczytanych.

Dotychczas zebrano ponad 1 170 152 książki w 2 131 punktach na terenie Polski. Powstało 880 zaczytanych bibliotek.

Wystawa Zaczytanych Ławek

Na dziedzińcu Forum Gdańsk znajduje się wystawa mebli w kształcie otwartych książek. 10 ławek zdobi przestrzeń miejską, część z nich malowano ręcznie. Te dzieła sztuki przyciągają wzrok i inspirują. Każda ławka posiada niepowtarzalny wzór oraz wyjątkową nazwę na przykład Ławka Spełnionego Twórcy, Ławka Odwagi, Ławka Pstryk, Ławka Sowy Mądrej Głowy i inne. Ambasadorami ławek są między innymi Andrzej Mleczko, Mateusz Damięcki, Beata Pawlikowska, Małgorzata Ostrowska, Anna Dereszowska, Katarzyna Pakosińka oraz Michał Rusinek.

Wielki Happening

18 maja w Forum Gdańsk odbędzie się widowiskowe czytanie książek połączone z interaktywnym teatrzykiem dla dzieci. Organizowane będą wydarzenia czytelnicze, szkolenia z zakresu komunikacji bez przemocy oraz terapeutycznych elementów literatury. Pomaganie jest proste. Wystarczy przejrzeć domową bibliotekę.

Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: