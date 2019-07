Zaginieni na Pomorzu. Szukają ich przyjaciele, rodzina i Fundacja Itaka. Widziałeś ich? [ZDJĘCIA, RYSOPISY]

Zaginieni na Pomorzu

Te osoby zaginęły w województwie pomorskim. Jeśli widziałeś którąś z nich lub o którejkolwiek posiadasz jakieś informacje dotyczące poszukiwanych, zawiadom najbliższy posterunek policji lub zgłoś to do Fundacji ITAKA. Można to zrobić:

telefonicznie: 22 654 70 70 lub 116 000

e-mailem: itaka@zaginieni.pl W 2018 roku do Fundacji zgłoszono 408 zaginięć, z których 91 nie udało się do dziś odnaleźć. W województwie pomorskim było to 18 osób (6 kobiet i 12 mężczyzn). Wg statystyk Fundacji, Pomorze zajmuje trzecie miejsce w liczbie zaginięć.

Osoby zaginione - poszukiwania policyjne

Czas poszukiwań przez policję zaginionych osób niepełnoletnich wynosi 10 lat (przez 15 lat przechowuje się akta sprawy na wypadek, gdyby odnaleziono niezidentyfikowane zwłoki). W przypadku osób po 70. roku życia okres ten jest skrócony do 5 lat, a przez kolejnych 5 lat zachowuje się dokumentację. Zaginione dzieci poszukuje się do momentu, kiedy dziecko ukończyłoby 23 lata.