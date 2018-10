Zakaz kąpieli w wodach Zatoki Gdańskiej w rejonie gmin Gdynia, Kosakowo i Sopot. Neutralizacja min na wodach Zatoki Gdańskiej.

- Dzisiaj rozpoczynamy trzydniową akcję neutralizacji min, które znajdują się przy falochronie portu gdyńskiego. Każdego dnia, jak zakłada procedura, będzie neutralizowana jedna mina - powiedział "Dziennikowi Bałtyckiemu" Zbigniew Bizewski, zastępca naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego w Gdyni.

Działania w tej sprawie prowadzi Marynarka Wojenna.

Gdyńscy urzędnicy informują, że w związku z tym, obowiązuje zakaz korzystania z kąpielisk wszystkich plaż w Gdyni, Sopocie i Kosakowie. - Spacerować plażami można, ale nie można się kąpać - powiedział Zbigniew Bizewski.

Co istotne, w związku z detonacją ładunków, w pewnym stopniu ograniczona będzie żegluga po Zatoce. - Ale będzie to prowadzone w sposób elastyczny, przez Urząd Morski w Gdyni - mówi Bizewski.

Plaże od Sopotu aż do Kosakowa zabezpieczają policjanci. Co istotne, zakaz z korzystania z kąpielisk obowiązuje w określonych godzinach. Planowe prace rozpocząć się mają o godzinie 9 i potrwać do godziny 15. - Może zdarzyć się, że zakaz trzeba będzie jednak o godzinę czy dwie godziny przedłużyć - zaznacza urzędnik z Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Gdyni.

Czy zakaz korzystania z kąpielisk wydłuży się ponad trzy dni? To pokaże dzisiejszy dzień. - Jak sprawnie uda się unieszkodliwić minę - słyszymy.

Wcześniej Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni informował, że miny będą holowane po wodach Zatoki Gdańskiej i neutralizowane na wysokości Kępy Redłowskiej.

Podkreślano, że akwen morski w wyznaczonym rejonie zamykany jest dla żeglugi decyzją Urzędu Morskiego w Gdyni.

Kontynuowanie działań zmierzających do neutralizacji min zaplanowano też na 12 i 13.10.2018 r.

