Posłanka PO Agnieszka Pomaska złożyła interpelację do Piotra Glińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie incydentu podczas zwiedzania, do którego doszło w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Nauczyciel historii z jednego z gdańskich liceów chciał przeprowadzić w Muzeum II WŚ lekcję tego przedmiotu.- Miałem pomysł na lekcję dotyczącą kampanii polskiej w 1939 roku. Chciałem przeprowadzić ją w muzeum, pokazać eksponaty, multimedia. Niestety, spotkało się to z negatywnym odbiorem - mówił w roz-mowie z gazetą Mikołaj Wysiecki, nauczyciel historii z Gdańska.Zaprotestował ochroniarz, grożąc, że może wyprosić całą grupę. - Na mój argument, że jestem historykiem, nauczycielem i przyszedłem przeprowadzić lekcję muzealną, powiedział, że jeżeli nie przestanę opowiadać, będę poproszony o opuszczenie placówki - relacjonował Wysiecki.Władze muzealnej placówki potwierdzają, że nauczyciele nie mają prawa oprowadzać klas po wystawie, a żeby to zrobić, muszą skorzystać z pomocy profesjonalnego przewodnika. Posłankę Platformy z Gdańska najbardziej oburzyło to, że wykształcony historyk i pedagog nie może poprowadzić muzealnej lekcji historii w Muzeum II Wojny Światowej. To także budziło zdziwienie naszych Czytelników.- Czy nauczyciel historii nie ma odpowiednich kwalifikacji, by opowiadać o wojnie? - pytał pan Zygmunt z Siedlec (nazwisko do wiadomości redakcji). - A może władze muzeum boją się nieprawomyślnych treści, ale w sumie jakich?Władze placówki zmieniły regulamin we wrześniu 2017 roku. Agnieszka Pomaska dopytuje prof. Piotra Glińskiego o powody ingerencji w regulamin zwiedzania. „Czy Ministerstwo planuje wprowadzenie takiego obostrzenia również w innych muzeach w Polsce?”- pyta w interpelacji posłanka Platformy Obywatelskiej.- Zgodnie z obowiązującym regulaminem zwiedzania do oprowadzania zwiedzających po wystawie głównej oraz wystawach czasowych uprawnieni są wyłącznie przewodnicy, którzy podpisali z muzeum umowę o współpracy- informuje Aleksander Masłowski, rzecznik prasowy Muzeum II Wojny Światowej.Obecnie z gdańskim muzeum współpracuje 39 przewodników.