Zakład Utylizacyjny w Gdańsku Szadółkach. Kolejny rekord odzysku biogazu. To efekt działań prowadzonych na rzecz mieszkańców i środowiska

Tymczasem by ograniczyć do minimum uciążliwy fetor znad składowiska odpadów, na Szadółkach trwa właśnie budowa nowej, hermetycznej kompostowni. Inwestycja warta ponad 36 mln zł jest już gotowa w 60 proc.

- Składowisko odpadów w Zakładzie Utylizacyjnym jest de facto małą kopalnią gazu składowiskowego. Odpady składowane przez lata podlegają procesom biochemicznym, w wyniku których powstaje biogaz - gaz zawierający metan, czyli główny składnik gazu ziemnego wykorzystywanego w większości kuchni w naszych domach. Biogaz jest odzyskiwany za pomocą blisko 290 studni odgazowujących, wprowadzonych w złoża odpadów. Systemem rurociągów i stacji zbiorczych jest on następnie kierowany do zakładowej bioelektrowni, gdzie biogaz jest przekształcany w energię elektryczną i ciepło- tłumaczy Iwona Bolt.

- Pozyskiwanie biogazu ze składowiska odpadów i zapewnienie jak najwyższej sprawności tego procesu to bardzo ważne elementy funkcjonowania Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku. W 2018 roku udało się wydobyć i wykorzystać 7,2 mln metrów sześciennych biogazu, co stanowi bardzo dobry wynik w historii Zakładu i świadczy o wysokiej efektywności całego systemu- mówi Iwona Bolt, rzecznik ZU.

Najnowszy wynik odzysku biogazu ze składowiska odpadów w Szadółkach jest lepszy w porównaniu do ostatniego bo wynosi aż 7, 2 mln metrów sześciennych. To najwyższy poziom z dotychczas odnotowanych w gdańskim Zakładzie Utylizacyjnym.

- Jesteśmy za półmetkiem budowy, co wyraźnie widać w postępie prac. Na placu stanął wielki budynek o łącznej kubaturze rzędu 80 000 m sześć. i powierzchni prawie 13 000 m kw. Gdybyśmy chcieli przyrównać teren zajmowany przez instalację do innych, znanych nam z życia codziennego obiektów, to mamy tu do czynienia z prawie dwoma boiskami do piłki nożnej, schowanymi pod szczelnym dachem - informuje Maciej Jakubek.

Planowany termin oddania inwestycji do użytku to koniec drugiego kwartału 2019 roku. Jak mówi Marcin Zeszutek z Eko Tech, przedstawiciel wykonawcy inwestycji zakończone zostały praktycznie wszystkie prace żelbetowe i konstrukcja stalowa, czyli zadaszenie.

- Do zrobienia zostały wszystkie rurki, kable, które mamy zamontować w środku, a także przenośniki, którymi będą transportowane odpady z sortowni - zaznacza Marcin Zeszutek.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!