Zakopali żywcem biznesmena z Trąbek Wielkich. Usłyszeli wyroki dożywocia. W sprawie chodziło o niemal 1 milion złotych

Wskazując na przestępczą przeszłość Michała S. i Krzysztofa M. oraz brutalność, z jaką zadziałali tym razem zastrzegł: - Z opinii biegłych wynika, że w tchawicy i płucach były drobiny piasku, co - ich zdaniem - jednoznacznie wskazuje, że w momencie zakopywania Zbigniew O. jeszcze żył. Pozostaje więc pytanie, które zadawała w mowie końcowej prokurator: jeśli nie tym oskarżonym, to komu orzec karę dożywotniego więzienia?

Trwający ponad 2 lata proces pozwolił drobiazgowo odtworzyć, zdarzenia z wakacji 2014 roku, które doprowadziły do zgłoszenia przez rodzinę zniknięcia 57-letnego przedsiębiorcy z branży rolnej. Mężczyzna przez niemal półtora roku uchodził za zaginionego. Dopiero wówczas, zatrzymany w innej sprawie, 33-letni dziś Michał S., wskazał gdzie miały zostać ukryte jego zwłoki. Jak się okazało, ciało biznesmena znajdowało się w nieodległym od Trąbek Wielkich Postołowie, ok. 1,5 metra pod powierzchnią przykryte wapnem, piaskiem i ziemią.

- Chodziło o przejęcie praw majątkowych jednego z mieszkańców województwa pomorskiego, który na skutek splotu okoliczności został w rezultacie zabity. Czy to od początku było zamierzone działanie? Nie stawiałabym takiej tezy. Myślę, że sytuacja rozwijała się dynamicznie i to właśnie splot okoliczności doprowadził do zabójstwa - mówiła już na początku procesu prowadząca śledztwo prokurator Agnieszka Nickel-Rogowska z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Według ustaleń postępowania, w mordzie uczestniczyli tylko Michał S. i 32-letni dziś Krzysztof M. Jeden z pozostałych siedmiu oskarżonych w sprawie wcześniej podszył się pod biznesmena w kancelarii notarialnej. Miał wówczas wykorzystując dowód osobisty podrobiony przez innego oskarżonego, podpisać umowę pożyczki na 400 tys zł pod zastaw nieruchomości: należących do Zbigniewa O. domu i gruntów wartych niemal 1 mln zł.

Później coś poszło nie tak, a przestępcy mieli usiłować zatuszować tamto oszustwo. Wówczas to przedsiębiorca został uprowadzony i brutalnie pobity.

Ostatecznie - według ustaleń prokuratury - Michał S. zakopał go nieprzytomnego żywcem, za co został oskarżony o dokonanie zabójstwa „ze szczególnym okrucieństwem”. Z kolei Krzysztof M., miał działać „w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” bowiem za udział w zabójstwie zainkasować co najmniej 20 tys. zł.

Tymczasem nieruchomości zamordowanego przejąć miał „inwestor”, oferujący prywatne pożyczki - Andrzej K., który faktycznie był drugą stroną opisanej wcześniej umowy notarialnej. Usłyszał za to wyrok 2 lat i 10 miesięcy bezwzględnego więzienia. Pozostałych 6 uczestników przekrętu skazanych zostało na wyroki od roku i 10 miesięcy za kratami w zawieszeniu do „bezwzględnych” 2 lat.

Orzeczenie Sądu Okręgowego w Gdańsku jest nieprawomocne, a apelacja obrony niemal pewna.

Zobacz wideo. Chcieli przejąć majątek biznesmena, więc zakopali go żywcem. Ruszył proces sześciu mężczyzn [luty 2017]