Załóżmy w „Rudym Kocie” muzeum muzyki niepoważnej. Apel środowiska muzyków do władz Gdańska

Załóżmy w „Rudym Kocie” muzeum muzyki niepoważnej – z tym apelem zwrócił się do władz Gdańska Marcin Jacobson, animator życia muzycznego, były menedżer Dżemu, Krzaka, TSA i Martyny Jakubowicz. Wiceprezydent Piotr Grzelak zapewnił, że miasto sprzyja temu pomysłowi i szuka sposobu jego realizacji.

W niedzielę 24 marca minęło dokładnie 60 lat od koncertu zespołu Rhythm And Blues w gdańskim klubie „Rudy Kot”, które to wydarzenie przyjmuje się za początek muzyki rockandrollowej w Polsce. Z tej okazji w Ratuszu Głównego Miasta odbyła się wernisaż wystawy „Nikt nam nie weźmie młodości. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska”.

Poprzedziło go wręczenie medali weteranom polskiego big-beatu: Jerzemu Skrzypczykowi (Czerwone Gitary), Wiesławowi Bernolakowi (Czerwono-Czarni, Polanie), Zbigniewowi Bizoniowi (Czerwono-Czarni, Bizony), Bernardowi Dornowskiemu (Niebiesko-Czarni, Czerwone Gitary), Wojciechowi Rapie (Czerwono-Czarni), Andrzejowi Ibekowi (Bemibek), Ryszardowi Poznakowskiemu (Czerwono-Czarni, Trubadurzy), Janowi Knapowi (Czerwono-Czarni) i Tomaszowi Jaśkiewiczowi (Niemen i Akwarele).

Marcin Jacobson odbierając z rąk Piotra Grzelaka nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w dziedzinie kultury zaapelował o uratowanie budynku, gdzie mieścił się klub Rudy Kot i przeznaczenie go na cele kulturalne.

- Jarocin jest maleńkim miasteczkiem, ale stać go było by zbudować sobie muzeum tamtejszego festiwalu rockowego. Opole jest mniejszym miastem niż Gdańsk, a w porównaniu z całą aglomeracją trójmiejską jest już w ogóle maleńkie, ale też potrafiło stworzyć muzeum festiwalu opolskiego. My tu mamy zdecydowanie większe dziedzictwo. Tu odbyły się pierwsze festiwale jazzowe, pierwszy koncert rock'n'rolowy w Polsce, tu powstały cztery najważniejsze zespoły pierwszego etapu żywota rock and rolla w Polsce. Tutaj później powstała muzyka Młodej Generacji i Gdańska Scena Alternatywna. A mieliśmy jeszcze przecież Festiwal Sopocki i Jazz Jantar, czyli mamy czym się chwalić. Stąd apel: zróbmy muzeum muzyki poważnej! - mówił Jacobson, co zostało przyjęte gromkimi brawami.

Wywołany do tablicy Piotr Grzelak zapewnił, że miastu zależy na tym by upamiętnić historię tego obiektu, a obecnie trwają poszukiwania partnera prywatnego, który byłby w stanie zapewnić jednoczesne funkcjonowanie tam klubu muzycznego.

Na wystawie „Nikt nam nie weźmie młodości” zaprezentowanych jest blisko 150 eksponatów, których używali muzycy działający w latach 50-70. ubiegłego wieku. Wśród artefaktów znajduje się np. mikrofon jakiego the Rolling Stones używali w Sali Kongresowej w 1967 roku i taki, do którego w Memphis śpiewał Elvis Presley.

- Zależało nam, żeby pokazać nieprawdopodobny dystans techniczny, jaki dzieli nas od tamtych, pionierskich czasów muzyki rockowej w Polsce – mówił Marcin Jacobson, który jest pomysłodawca i współkuratorem wystawy zorganizowanej przez Muzeum Gdańska.

Wśród gości wernisażu, oprócz weteranów big bitu pojawili się też muzycy rockowi nieco młodszych generacji, m.in. Sławomir Łosowski z Kombi oraz Roman Sebastyański z Pancernych Rowerów.

Obchody zakończył koncert zespołu Czerwono-Czarni w Teatrze Wybrzeże.

Wcześniej w Gdyni przy ul. Władysława IV miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy na budynku, w którym mieszkał Franciszek Walicki, „ojciec chrzestny” polskiego rocka.

Zwiedzanie wystawy „Nikt nam nie zabierze młodości. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska”

Galeria Palowa, Ratusz Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46/47

Sezon zimowy 25 III – 26 IV 2019

pn. - so. 10:00-16:00

nd. 11:00-16:00

zakup biletu możliwy w godz. 10:00-13:00 i 13:15-15:15)

nieczynne w dni świąteczne (21-22 IV 2019)

Sezon letni 27 IV – 18 VIII 2019

pn. - so. 10:00-18:00

nd. 11:00-18:00

zakup biletu możliwy w godz. 10:00-13:00 i 13:15-17:15)

nieczynne w dni świąteczne (15 VIII 2019)

Ceny biletów

normalny: 12 zł; ulgowy: 6 zł; rodzinny bilet wstępu do Ratusza Głównego Miasta: 20 zł

normalny: 5 zł, ulgowy bilet wstępu na wystawę czasową: 3 zł

bezpłatnie: z Kartą Mieszkańca lub wedle kryteriów specjalnych podanych na stronie internetowej Muzeum Gdańska

