Zamek w Łapalicach swoim ogromem, położeniem pośród lasów, niedostępnością dla ludzi, basztami i tajemniczą aurą, od dekad przyciąga uwagę, kiedyś urzędników, którzy wstrzymywali jego budowę, potem bankowców, turystów - a dziś marzycieli i wandali.

Zamek w Łapalicach. Jaka jest jego historia?

Zamek w Łapalicach - miejsce dla turystów i wandali

W lipcu br. mieszkańców województwa wielkopolskiego zelektryzowała budowa ogromnego zamku w Stobnicy, niewielkiej wsi, niespełna 20 km na zachód od Obornik i ok. 50 km od Poznania.Inwestycja jest owiana tajemnicą. Obok zamku ma powstać park dla dzikich zwierząt.Historia zamku sięga początku lat 80., a jego pomysłodawca to gdański rzeźbiarz i producent mebli. O budowie i przeznaczeniu zamku krążą legendy: że miał to być hotel, baza byłych działaczy PRL, miejsce spotkań zakonników, wielkich ludzi tego świata.W 1994 roku gdański artysta rozpoczął niezwykłą budowę. Najpierw popadł w konflikt z prawem budowlanym - bo istotnie odstąpił w swojej realizacji od projektu, na który uzyskał pozwolenie na budowę. Zamiast pracowni artystycznej - w Łapalicach wyrósł zamek. Jego budowę wstrzymano.W 2006 r. powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał jego rozbiórkę. W wyniku różnych odwołań - ostatecznie zamek pozostał, miał nawet dwie szanse na legalizację, jednak właściciel nie podjął tego wyzwania.Ostatecznie powstały 52 pomieszczenia, 12 wież, 365 otworów okiennych. Jest miejsce na basen, na nim miejsce przypominające bryłę kościelną. Część sufitów wykończono drewnianymi kasetonami. Z roku na rok obiekt niszczeje.Mimo, że obiekt jest otoczony wielkim murem, wejścia na teren bronią tabliczki z zakazem wchodzenia na plac budowy - ślady bytności ludzkiej - malunki, śmieci, wyznania na ścianach - świadczą o tym, że zamek jest odwiedzany przez turystów, ludzi żądnych niezwykłych doznań. A może i marzycieli, błąkających się pod łukami stropów, wyobrażających sobie, jakby tu mogło być, gdyby właściciel ukończył swoje dzieło.