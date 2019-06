Zamiast kupić kwiatka uczniowie wesprą hospicjum

Wręczanie kwiatów czy upominków na zakończenie roku w polskich szkołach stało się już tradycją. Bywa już nawet tak, że nauczyciele sami podpowiadają uczniom co chcieliby dostać. Grono pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 39 w Gdańsku postanowilło zrezygnować jednak z tej miłej formy podziękowania za ich całoroczny wysiłek. Poprosili, by zamiast tego przynieść do szkoły dary dla małych pacjentów.

Kwiatek lub drobny podarunek dla nauczyciela z okazji zakończenia roku to tradycja kultywowana od lat. Przy zakończeniu któregoś z etapów edukacji klasy często składają się na prezent dla wychowawcy. Tym gestem pragną symbolicznie podziękować nauczycielowi za dotychczasowe starania. Zdarza się tak, że niektórzy nauczyciele, chcąc zaoszczędzić dzieciom kłopotu z wyborem prezentu, sami deklarują co chcieliby dostać. - Na zakończenie 3 klasy wychowawczyni mojego dziecka wskazała spa, do którego mieliśmy skołować voucher - napisała jedna z internautek. Zupełnie inną postawę zaprezentowali pracownicy Szkoły Podstawowej nr 39, którzy zadeklarowali, żeby nie chcą dla siebie żadnych podarków: - W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, wychowacy i nauczyciele uczący, zwracają się do Państwa z wielką prośbą o zrezygnowanie z tradycyjnych bukietów na rzecz zakupu środków higieny dla pacjentów gdańskiego hospicjum dziecięcego i oddziału onkologii dziecięcej przy AM w Gdańsku - napisali na facebooku placówki. Poniżej zaproponowali rzeczy, które pacjentom przydadzą się w każdych ilościach. Wśród niezbędnych rzeczy wymienili podkłady jednorazowe we wszystkich rozmiarach, pieluchy, chemiczne środki czystości, kosmetyki dla skóry wrażliwej (oprócz olejków), jak i słodycze. Uczniowie i ich rodzice z radością przystali na tę propozycję. - Po raz kolejny chylę czoła przed ludźmi, którzy tu pracują - napisała mama jednej z uczennic, udostępniając post dalej. - Czy toruńskie szkoły mogą zarazić się tym pomysłem? Rzucam wyzwanie moim dyrektorom! - skomentowała posta nauczycielka z toruńskiej Szkoky Podstawowej. Przegląd najważniejszych wydarzeń ostatnich dni: POLECAMY w SERWISIE DZIENNIKBALTYCKI.PL: Kalendarz niedziel handlowych w 2019 roku. Sprawdź!

