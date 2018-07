Masz zdjęcie do tego tematu?

Pasażerowie musieli się dziś uzbroić w cierpliwość. Po awarii SKM-ek kłopoty czekały na podróżujących tramwajami. Zerwana sieć trakcyjna pod wiaduktem na ul. Pomorskiej została już naprawiona.

Do sądu za zmiany w wystawie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Rusza...

Co dalej z basenem we Wrzeszczu? Prezydent Gdańska zapowiada, że postępowanie...

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!

Naprawiono sieć trakcyjną na ul. Pomorskiej, tramwaje wróciły na stałe trasy, możliwe opóźnienia na liniach 2, 6, 11.Z powodu zerwanej sieci trakcyjnej pod wiaduktem na ul. Pomorskiej obowiązuje autobusowa komunikacja zastępcza na odcinku Oliwa Pętla Tramwajowa - Pomorska / Chłopska - Oliwa Pętla tramwajowa.Tramwaje jadące od Zaspy skierowane są do Jelitkowa.Tramwaje jadące do Jelitkowa skrócone są do Oliwy Pętli Tramwajowej.Występują opóźnienia na liniach 2, 6, 11.Trwa naprawa sieci trakcyjnej.