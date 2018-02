Do redakcji zgłosiła się czytelniczka oburzona tym, że w najstarszych pociągach PKP SKM Trójmiasto na odcinku Gdańsk - Wejherowo, pasażerowie nie mogą skorzystać z toalet. Sprawa budziła kontrowersje już wiele lat temu, rzecznik przewoźnika na naszych łamach raz jeszcze przypomina dlaczego taka praktyka obowiązuje.

- napisała do nas pani Anna.Opisywany problem dotyczy 29 najstarszych, niezmodernizowanych składów SKM, co stanowi około połowę elektrycznych pociągów jakimi dysponuje przewoźnik (w 13 spalinowych szynobusach na linii PKM nowoczesne toalety są normalnie dostępne). WC w najstarszych składach na wspomnianym odcinku zamknięte są od wielu lat. Przewoźnik przypomina, że takie są zalecenia sanepidu.- W przeciwieństwie do nowych i zmodernizowanych składów, które mają toalety z tzw. obiegiem zamkniętym, starsze mają obieg otwarty. Sanepid zaleca, by w aglomeracji tego typu toalet nie używać, dlatego na odcinku Gdańsk Śródmieście - Wejherowo są one zamykane. Pragnę podkreślić, że w nagłych wypadkach jak np. wspomniana przez czytelniczkę sytuacja z małym dzieckiem, kierownik może tę toaletę otworzyć. Takie sytuacje zdarzają się jednak bardzo rzadko. Stopniowo wymieniamy nasz tabor i za kilka lat wszystkie pociągi SKM będą miały nowoczesne toalety, będące w każdej chwili do dyspozycji podróżnych - wyjaśnia