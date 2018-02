Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali trzech mężczyzn w sprawie rzekomego nakłaniania pokrzywdzonej do zmiany zeznań. - Za tego typu przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 - mówi podkom. Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Jak opowiadają funkcjonariusze, policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału dw. z korupcją zatrzymali na polecenie prokuratury trzech mężczyzn, którzy mieli nakłaniać pokrzywdzoną w jednej ze spraw do zmiany zeznań.- Kobiecie pracodawca, którego pokrzywdzona wskazała jako sprawcę przestępstwa wraz z adwokatem i radcą prawnym przekazali 20 tys. zł za zmianę zeznań w sprawie. Kobieta poinformowała o tym zajściu śledczych, którzy natychmiast zajęli się tą sprawą - mówi podkom. Michał Sienkiewicz z KWP w Gdańsku.Zatrzymani mężczyźni usłyszeli m.in. zarzuty nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego.Za tego typu przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.- Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzona. Wobec radcy prawnego i adwokata zakazy wykonywania zawodów, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych - podsumowuje gdański funkcjonariusz.W sprawie głos zabrali także śledczy. Prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka gdańskiej Prokuratury Okręgowej, poinformowała, że prowadzone jest postępowanie w sprawie nakłaniania pokrzywdzonej do zmiany zeznań.- Trzy osoby w tej sprawie usłyszały zarzuty - mówi prok. Wawryniuk.Jedna z prokuratur rejonowych w okręgu gdańskim prowadzi postępowanie dotyczące - jak mówią śledczy - "doprowadzenia pokrzywdzonej groźbami do obcowania płciowego oraz znęcania się nad nią." - Jako sprawcę czynów kobieta wskazała swojego pracodawcę - informuje prok. Wawryniuk.W związku z charakterem czynów pokrzywdzona mała zostać przesłuchana przed sądem.- Przed wyznaczonym terminem przesłuchania skontaktował się z nią radca prawny jej pracodawcy. W zamian za złożenie przez kobietę zeznań o treści pozwalającej uniknąć pracodawcy odpowiedzialności karnej, zaproponował jej kwotę 200 tysięcy złotych - mówi prokurator.W grudniu 2017 roku kobieta - zdaniem prokuratury - spotkała się z trzema osobami.- W trakcie spotkania przekazano jej 20 tysięcy złotych. Została pouczona o treści zeznań, jakie ma złożyć przed sądem. Podyktowano jej również pismo do prokuratury rejonowej zawierającej prośbę o umorzenie postępowania. Celem podejmowanych wobec kobiety działań było udaremnienie prowadzonego postępowania karnego. Zamierzonego celu nie osiągnięto, bowiem kobieta powiadomiła prokuraturę - słyszymy od śledczych.Z ustaleń prokuratury wynika, że w spotkaniu uczestniczył pracodawca kobiety oraz jego radca prawny i adwokat.- 20 lutego 2018 roku, na polecenie prokuratora zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku - mówi prokurator Wawryniuk.Śledczy informują: - Pracodawcy prokurator przedstawił zarzut nakłaniania kobiety do złożenia określonej treści zeznań. Natomiast radcy prawnemu oraz adwokatowi zarzut nakłania kobiety do złożenia określonej treści zeznań oraz usiłowania udaremnienia postępowania karnego poprzez nakłanianie jej do złożenia w prokuraturze podyktowanego pisma.Prokurator Wawryniuk wskazuje, że podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów. Dwóch podejrzanych odmówiło złożenia wyjaśnień.Choć prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych, sąd nie uwzględniając wniosków, zastosował środki wolnościowe.- Wobec wszystkich podejrzanych dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną. Wobec radcy prawnego i adwokata zakazy wykonywania zawodów, a wobec pracodawcy poręczenie majątkowe w kwocie 100 tysięcy złotych - mówi prok. Wawryniuk.