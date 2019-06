Zaplanuj długi czerwcowy weekend na Pomorzu. Program imprez 20-23.06

To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych, ale też kulturalnych odbywających się cyklicznie w Człuchowie. W programie będą między innymi świadectwa osób nawróconych min. Dariusza Kowalskiego, spektakl baletowy w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej Piano w Człuchowie, wspólne tańce integracyjne z wodzirejem, dzielenie się chlebem. Najbardziej widowiskowym elementem będzie jednak premiera koncertu „NIE-BO” przygotowanego z racji 20 rocznicy pobytu św. Jana Pawła II na Pomorzu. Na scenie wystąpi 100 osobowy Chór pod dyrekcją Gabi Gąsior, a także polscy artyści: Anna Szarmach, Olga Szomańska, Adam Krylik, Heres, a także zespól wokalny DeocentriCity i zespół instrumentalny Holy Noiz. Całość zakończy widowisko światła z adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadzi Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna.

7. edycja Festiwalu Kolorów - w tym roku w Gdańsku odbędzie się pod nazwą Festiwal Kolorów Nocy Świętojańskiej by Wawel! Podczas wydarzenia o pełnych godzinach będzie wyrzucany w górę kolorowy puder Holii. W tym roku partnerem tytularnym będzie firma Wawel, która podczas wydarzenia zapewni zapas pysznych słodyczy. Zabawie będzie towarzyszyć wspaniała muzyka. Wystąpią : DJ Arannie, DJ Verossi, DJ Late At Night, raper B.R.O, zespół Route 11. Gwiazdą wieczoru będzie Kayah ! Oprócz tego na uczestników będą czekały wspaniałe strefy sponsorskie. Wawel przygotował moc różnorodnych atrakcji, m.in. trampolinę i galaretki Fresh & Fruity, pełne smaków i kolorów. Poza tym będzie można wziąć udział w wyścigu w workach lub pochillować na łonie natury. Nie zabraknie także... Festiwalu Balonów! Wypuścimy w powietrze piękne balony giganty! Musicie być z nami! WYRZUTY KOLORÓW: 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30

Imprezę rozpocznie Holi Festival Poland – Święto Kolorów. Na tczewian czekać będą proszki w 9 kolorach, wyrzutnie proszków oraz kolorowa wata cukrowa. Kolorowy Festiwal uprzyjemni DJ, który poprowadzi imprezę. A już od 18:30 rozpocznie się właściwa - koncertowa część Sobótek Tczewskich. 22 czerwca na scenie pojawi się zespół ENEJ. To polski zespół rockowo-folkowy, założony w 2002 roku w Olsztynie, przez braci Piotra i Pawła Sołoduchów oraz ich przyjaciela Łukasza Kojrysa. Oprócz nich zagrają również Mad in Poland oraz Czarne Kwiaty. Poza koncertami czekać będą stoiska handlowe, gastronomiczne oraz z wyrobami rękodzielniczymi. Zakończenie imprezy planowane jest na godz. 22:45 . Rozstanie z Bulwarem umili wszystkim pokaz laserowy.

Na sobótkowe obchody zapraszamy ponownie w niedzielę o godz. 15:00. Na początek na scenie pojawi się Jakub Freda, a później Zespołu Tańca Ludowego „Aizkrauklis” z Łotwy oraz Zespół Pieśni i Tańca „Łapanowianie”. Od godz. 17:50 zaplanowane są koncerty Kobranocki, czyli oraz Cherries in Ski. Na niedzielne popołudnie swoje stoiska przygotowała Miejska Biblioteka Publiczna, gdzie odbędzie się konkurs na „Najpiękniejszy wianek Świętojański” oraz warsztaty plastyczne dla dzieci „Robaczki Świętojańskie”. Fabryka Sztuk również nie pozostawi tczewian bez atrakcji. Na ich stoisku będzie można stworzyć naturalne kompozycje na bazie kwiatów, szyszek i innych darów natury. Czeka również kącik zabaw wielkoformatowych, tj. jenga, puzzle, memory oraz klocki. Na stoisku przygotowanym przez Tczewskie Towarzystwo Kulturalne „Brama” odbędą się IX Mistrzostwa Świata TTK „Brama” w rzucie teczką Prezesa. Rozdanie nagród na scenie głównej rozpocznie się ok. godz. 17.40-17.50. Z okazji Roku Moniuszki nie zabraknie również poezji śpiewanej.

Gmina Puck na sobótkę zaprasza tradycyjnie do Rzucewa. Zabawa przy Osadzie Łowców Fok rozpocznie się o godz. 19. Będzie m.in. wielkie ognisko, plecenie wianków świętojańskich (i puszczanie ich na wody Zatoki Puckiej) oraz biesiada przy ognisku. Muzycznymi gośćmi będą Bursztynki i zespół Kamilo. Na godz. 22 zaplanowano pokaz sztucznych ogni.

Do grona ponad 1700 lokalizacji biegów parkrun na świecie w sobotę (22 czerwca) dołączy wejherowski Park Miejski. Biegacze wystartują o godz. 9. Udział w biegach będzie bezpłatny, a od uczestników wymagane będzie jedynie dokonanie jednorazowej rejestracji pod adresem www.parkrun.pl/rejestracja, wydrukowanie i przyniesienie ze sobą nadanego kodu uczestnika.

W tym roku na sobótkę (niedziela 23 czerwca) w Jastarni zaprasza rocznik poborowy - 2000. Młodzi ludzie - fantazyjnie poprzebierani i umalowani - spotkają się na rogu Sychty i ul. Bałtyckiej (godz. 20). Stąd, razem ze specjalnym palem zwieńczonym beczką, powędrują na plac sobótkowy nad zatoką (tu trzeba będzie go postawić). Młodzi panowie serią wystrzałów z rakiet spróbują ją podpalić. Gdy ta sztuka już się uda - rozpocznie się biesiada z zespołem Manijoce (godz. 20:30). Na finał pokaz sztucznych ogni (godz. 23).

5. edycja największego eventu motoryzacyjnego na Kaszubach - Classówka Baukrane Auto Moto Festiwal 2019. W programie wystawa pojazdów klasycznych i zabytkowych z elementami współczesnej motoryzacji, a także multum atrakcji towarzyszących. Impreza rozpocznie się w sobotę o godz. 16 i trwać będzie aż do niedzieli do ok. 19. Pierwszy dzień rozpocznie pokaz Drift Taxi, gdzie przybyli otrzymają możliwość wykupienia przejazdu w fotelu pasażera. Równolegle przy głównej scenie wystartują zawody Pucharu Strong Man. Drugiego dnia w samo południe swoje zdolności zaprezentują kickbokserzy z klubu Rebelia Kartuzy. Organizatorzy planują też liczne imprezy towarzyszące, m.in. prezentację pojazdów i pogawędki na scenie oraz imprezę klubową z DJ Romi. Podczas festiwalu utworzone będą też strefy: dla dzieci, Crazy Cart, Modeli Zdalnych, Gier minionej epoki, Wesołe Miasteczko oraz Quady. Imprezę poprowadzą dziennikarze i prezenterzy telewizyjni Adam Klimek, Jarosław Maznas, Rafał Jemielita, Patryk Mikiciuk, a także Tomek Burdziakowski. Organizatorzy zapewniają, że na terenie festiwalu będzie możliwość rozstawienia namiotu, przyczepy bądź campera.

