Według danych ze stycznia 2018 roku, w sobotę w gdańskim Referacie Obsługi Pojazdów obsługiwanych jest ok. 150 klientów. W lutym i w marcu w Gdańsku zarejestrujesz samochód również w sobotę. Także w Gdyni. To duże ułatwienie dla kierowców. Wyłamał się jedynie Sopot.

Rejestracja aut: w Gdańsku

Rejestracja aut: wszystko przez CEPIK

Rejestracja aut: w Gdyni

Rejestracja aut: w Sopocie

W najbliższym czasie formalności związane z rejestracją auta można załatwić 10 i 24 lutego w godz. 9-13. Z kolei w marcu będą to soboty przypadające 10 i 24.W każdą z pracujących sobót, w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta, uruchomionych jest osiem stanowisk, na które można umówić się wcześniej telefonicznie, oraz pięć stanowisk obsługi bezpośredniej.- Uruchomienie obsługi mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów w co drugą wolną sobotę jest odpowiedzią na stale zwiększające się zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, związane z coraz większą liczbą nabywanych przez mieszkańców Gdańska pojazdów - mówi- Ma to również związek z okresowymi trudnościami pojawiającymi się w procesie rejestracji, które wynikają z wprowadzenia w listopadzie 2017 roku nowego systemu informatycznego CEPiK 2.0, który w dalszym ciągu nie działa w pełni poprawnie i obecnie jest nadal w fazie stabilizacji - dodaje Joanna Czartowska.Dodajmy, że uruchomiony w listopadzie przez resort Cyfryzacji CEPiK 2.0 to nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Po 3 miesiącach funkcjonowania systemu informatycznego wciąż pojawia się w nim wiele błędów, na które skarżą się mieszkańcy. Sporo jest przypadków, w których klienci krążą od urzędu do urzędu, w nadziei, że system „zaskoczy” w innej placówce i sprawę uda im się w miarę szybko załatwić.- Nie dość, że wprowadzenie tego systemu wielokrotnie się przesuwało, to teraz kilkakrotnie miałem problemy z zarejestrowaniem auta. Moją ostatnią nadzieją jest właśnie sobota, ponieważ już nie mogę sobie pozwolić na marnowanie dni urlopowych na załatwianie spraw urzędowych - mówi pan Marian z Gdańska Oliwy.Niestety, już wyczerpała się pula miejsc zamawianych za pośrednictwem internetu, ale wciąż można się umawiać telefonicznie.- W dzisiejszych czasach, gdy większość ludzi musi pracować w soboty, otwieranie urzędów w ten dzień, nawet na dwie czy trzy godziny powinno być standardem, a nie wyjątkiem w dużych miastach - uważa pan Janusz, mieszkaniec Gdyni.Z kolei w sopockim Wydziale Komunikacji nie załatwimy w sobotę spraw związanych z rejestracją pojazdów czy wydaniem prawa jazdy.