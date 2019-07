Zarejestruj się do bazy potencjalnych dawców szpiku i uratuj komuś życie!

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się o diagnozie nowotworu krwi. W takich sytuacjach bardzo często jedynym ratunkiem dla pacjentów jest przeszczep szpiku od tzw. bliźniaka genetycznego. Dawcy poszukuje też pan Jan z Żabianki, który od 2014 r. zmaga się z ostrą białaczką szpikową.

- Dawców - gdańszczanek i gdańszczan, zarejestrowanych w bazie DKMS jest ponad 27 tysięcy. Ja sama należę do tej grupy. I jestem dumna z tego, że tak wiele osób zgłosiło się, by pomóc. Nie bójmy się pomagać innym. Zachęcam was do rejestracji - mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.