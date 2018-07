Śledczy z komisariatu we Wrzeszczu przedstawili zarzut kierowania gróźb karalnych przy użyciu pistoletu pneumatycznego 45-latkowi z Gdańska. Mężczyzna kilka dni temu zaatakował pokrzywdzonego, najpierw uderzając w szybę jego samochodu, a potem groził mu bronią.

Kilka dni temu przy ul. Brzozowej do siedzącego w samochodzie mężczyzny podszedł sprawca, który. Przestraszony mężczyzna uruchomił silnik auta i odjechał, potem powiadomił o zdarzeniu policjantów.Policjanci po rozmowie ze świadkami oraz pokrzywdzonym ustalili rysopis sprawcy, sprawdzili pobliskie zabudowania, podwórka, klatki schodowe. Na podstawie zdobytych informacji na temat mężczyzny ustalili jego tożsamość. Następnego dnia około godziny 17.00 policjanci na gdańskim Chełmie zatrzymali podejrzanego o to przestępstwo mężczyznęZabezpieczony pistolet został przekazany biegłemu z zakresu badań broni i balistyki, który w swojej wstępnej opinii określił, że jest to pistolet pneumatyczny , na którego nie jest wymagane pozwolenie w myśl ustawy o broni i amunicji.Wczoraj śledczy z komisariatu we Wrzeszczu przedstawili 45-latkowi zarzut dotyczący kierowania gróźb pozbawienia życia i zdrowia przy użyciu pistoletu. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od mężczyzny pieniądze.Za kierowanie gróźb karalnych może grozić dwa lata pozbawienia wolności.