Zatrzymano mężczyznę, który uciekając staranował radiowóz w Gdańsku

Do zdarzenia, w którym policjanci zmuszeni byli użyć broni, doszło w nocy z wtorku na środę (26/27.02.2019 r.) w okolicy Zielonego Trójkąta w Gdańsku. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli, uciekając, wjechał wprost w radiowóz, a następnie odjechał. Funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, strzelając w opony. Jak się okazuje, wcześniej, jeszcze przed przybyciem do Gdańska, mężczyzna miał dopuścić się na terenie Lęborka kradzieży z włamaniem.

W ręce policjantów wpadł kilka godzin po zdarzeniu na terenie Pruszcza Gdańskiego.

- Mężczyzna przebywa obecnie w policyjnym areszcie. Jutro będą wykonywane z nim czynności procesowe. Oprócz tego, że mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli i następnie staranował radiowóz, to dodatkowo podczas jego zatrzymania doszło do znieważenia funkcjonariusza. Podejrzany jest też o kradzieże na terenie Lęborka – informuje nadkom. Maciej Stęplewski z zespołu prasowego KWP w Gdańsku.

