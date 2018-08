Elementy kompleksu Deo Plaza - czterogwiazdkowy hotel z 350 pokojami, pasaż restauracyjny oraz apartamentowiec ze 120 lokalami, osiągnęły już swoją maksymalną wysokość 30 metrów. Poniedziałkowa uroczystość była jednak okazją do zaprezentowania stanu zaawansowania prac nad zabudową na całym północnym cyplu Wyspy Spichrzów.

- Część apartamentową mamy już gotową w tzw. stanie surowym otwartym. Wykańczamy część hotelową, chcielibyśmy żeby ten obiekt, którego jak przypomnę operatorem będzie światowy potentat - Radisson, otworzyć jeszcze w tym roku. Dumą tego hotelu będzie największe na Pomorzu centrum konferencyjne, liczymy, że będą się w nim odbywać międzynarodowe wydarzenia - mówił na uroczystości Zbigniew Nowak, inwestor Deo Plazy.

W ostatnim miesiącu na terenie tej budowy uporządkowany został teren nabrzeża, dzięki czemu rozpoczął swoją działalnośćnad nabrzeżem Motławy. Jest to zapowiedź całorocznej oferty, która znajdzie się na dwóch poziomach zabytkowego spichlerza Deo. W Słonym Spichlerzu po raz pierwszy w Trójmieście powstanie koncepcja, która na świecie znana jest jako Restaurant Market. Nowy koncept połączy pod jednym dachem kilkunastu lokalnych i ponadlokalnych restauratorów i otworzy możliwość czerpania z różnorodnych smaków w jednej przestrzeni.Równie dynamicznie jak w przypadku Deo Plazy postępują prace na terenie największej inwestycji na Wyspie -. Przypominamy, że w ramach tego realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym przedsięwzięcia na powierzchni prawie 6 tys. m2 powstają: zespół budynków hotelowych o pow. ponad 14 tys. m2, budynek usługowo – mieszkalny o pow. ponad 9 tys. m2 z 30 lokalami usługowymi usługowych na parterze i pierwszym piętrze oraz 129 lokali typu apart hotel i apartamentów mieszkalnych wyposażonych w 139 miejsc parkingowych na dwóch kondygnacjach podziemnych. Hotel będzie pracował pod flagą Holiday Inn, a lokale użytkowe i mieszkalne znalazły już swoich nabywców. Przewidywany termin zakończenia budowy obiektów I etapu to sierpień 2019. Kluczowym "publicznym" elementem tego etapu będzie druga nad Motławą piesza kładka, która połączy Wyspę z miastem na wysokości ul. Św. Ducha.- Już w tej chwili pracujemy nad projektami i pomysłami dotyczącymi kolejnego etapu naszej inwestycji pomiędzy ul. Pożarniczą a ul. Stągiewną. Aktualnie uzgadniane są z miastem koncepcje zagospodarowania poszczególnych kwartałów zabudowy komercyjnej oraz Mariny Południowej i Długiego Pobrzeża - mówiłktóra, jest częścią konsorcjum odpowiadającego za Granarię.