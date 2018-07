Michelsen jest 6. zawodnikiem ligi. Duńczyk co bieg zdobywa średnio 2, 238 punktu (© Przemyslaw Swiderski)

Duńska część Wybrzeża pokazała w niedzielę, że jest czołówką Nice 1. ligi żużlowej.

W niedzielnych zawodach Pucharu Nice 1. ligi żużlowej ścigało się, aż pięciu zawodników Wybrzeża. Wśród 15 najlepszych zawodników 1. ligi znalazło się trzech Duńczyków - Mikkel Michelsen, Anders Thomsen, Mikkel Bech, a dziką kartę od organizatora dostał Karol Żupiński. Do Gdańska nie zdążył dolecieć na czas za to Craig Cook. Anglik przyleciał do Warszawy i ze stolicy miał lecieć do Gdańska. Niestety pasażerów było tak mało, że lot został odwołany, a Cook nie zdążył dotrzeć do Trójmiasta na czas. Za Anglika w zawodach ścigał się rezerwowy Dominik Kossakowski, kolejny junior Wybrzeża.



W Pucharze Nice 1. ligi żużlowej najlepiej z gdańszczan radził sobie Mikkel Michelsen. Chociaż Duńczyk wygrał jedynie 2 z 5 biegów, to uzbierał 12 punktów i wywalczył bezpośredni awans do finału z drugiego miejsca. Do półfinału zakwalifikował się także Anders Thomsen, który wyjeździł 11 punktów. Thomsen aż 3 razy wygrał bieg, ale w pierwszym wyścigu Duńczyk dał się minąć na torze rywalom i spadł z drugiego na ostatnie miejsce. Do półfinału nie zakwalifikował się za to Mikkel Bech, który, chociaż miał tyle samo punktów i wygranych co Troy Batchelor, to przegrał bezpośrednie starcie z Australijczykiem. Anders Thomsen z półfinału wyszedł z pierwszej pozycji i było już wiadome, że jednym z trzech najlepszych zawodników ligi, będzie żużlowiec gdańskiego Wybrzeża.



W decydującym biegu Michelsen wyszedł spod taśmy na 2., a Thomsen na 4. pozycji. Michelsen szybko minął Roberta Lamberta. Thomsen za to cały wyścig napędzał się po zewnętrznej i w końcu minął najpierw Batchelora, a później Lamberta. Ostatecznie Mikkel Michelsen dojechał na pierwszej, a Anders Thomsen na drugiej pozycji.



Wyniki:



1. Mikkel Michelsen - 15 (2,2,2,3,3,3)

2. Anders Thomsen - 13 +3 (0,3,3,2,3,2)

3. Robert Lambert - 13 (3,1,3,3,2,1)

4. Troy Batchelor - 9 +2 (3,1,1,2,2,0)

5. Peter Ljung - 11 +0 (2,3,3,3,0)

6. Andreas Jonsson - 10 +1 (3,3,2,2,0)

7. Tomasz Gapiński - 9 (1,3,2,1,2)

8. Mikkel Bech - 9 (2,2,1,1,3)

9. Wiktor Lampart - 8 (1,2,2,0,3)

10. Hans Andersen - 7 (3,2,1,0,1)

11. Norbert Kościuch - 7 (1,1,1,3,1)

12. Timo Lahti - 6 (2,0,d,2,2)

13. Kacper Woryna - 3 (0,0,3,w,d)

14. Mirosław Jabłoński - 3 (0,1,0,1,1)

15. Dominik Kossakowski - 2 (1,0,0,0,1)

16. Karol Żupiński - 1 (w,0,0,1,0)

17. Marcin Turowski - 0

