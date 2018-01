Zaplanowane na ten rok Zawody XC Gdańsk 2018 o Puchar Prezydenta Miasta Gdańska stanowią powrót dużych imprez rowerowych w regionie słynącym ze znacznej liczby kolarzy górskich. W tegorocznym sezonie odbędą się trzy edycje tych zawodów.

Po kilku latach przerwy, w Gdańsku ponownie będzie można wystartować w profesjonalnych zawodach). Ich organizatorem, podobnie jak przed laty MTB Bike Tour Gdańsk, będzie Gdański Ośrodek Sportu przy współpracy z Trójmiejskim Stowarzyszeniem Rowerowym.Terminarz:· I runda –– TPK, ul. Czyżewskiego· II runda –– TPK Matemblewo· III runda –– TPK ul. AbrahamaNowy cykl imprez kolarskich zaplanowany został w trzech sprawdzonych lokalizacjach na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:. Są to miejsca doskonale znane trójmiejskim kolarzom, gwarantujące wysoki poziom rywalizacji na wymagających trasach, a dla widzów możliwość dopingowania i podziwiania umiejętności zawodników na dystansie krótkiej pętli.Każda z tych pętli będzie miała długość, a ilość okrążeń do pokonania będzie zależna od kategorii wiekowej. Każda z nich będzie startowała osobno, dzięki czemu uczestnicy będą rywalizować z pozostałymi zawodnikami w takiej samej kategorii wiekowej, na jednakowym dystansie. Dzięki krótkiej pętli zawody będą bardzo atrakcyjne dla kibiców, którzy będą mieli możliwość ciągłego obserwowania rywalizacji.Do startu nie będzie wymagana żadna licencja. Organizatorzy przewidzieli równieżod najmłodszych kategorii wiekowych, startujących na rowerkach biegowych, po najstarsze kategorie wiekowe – M6 w przypadku mężczyzn, czyli 60 lat i więcej i K4 w przypadku kobiet, czyli 40 lat i więcej.Bezpośrednio o sam Puchar Prezydenta Miasta Gdańska rywalizować będzie kolarska kategoria wiekowa M2 (18 – 29 lat), do której mogą również zgłosić się profesjonalni zawodnicy. Wszystkie trzy wyścigi połączone będą jedną klamrą klasyfikacji generalnej. Startując w pojedynczych wyścigach, uczestnicy zdobywać będą punkty na wzór zawodów Pucharu Świata i po finałowej edycji nagradzani będą zwycięzcy całej klasyfikacji generalnej.Zapisy zostaną uruchomione już wkrótce.