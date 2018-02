Już w najbliższą sobotę, 3 lutego w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku będzie można skorzystać z badań profilaktycznych oraz konsultacji z lekarzem onkologiem. Akcji z cyklu „Dzień Drzwi Otwartych” patronuje Polska Unia Onkologii.

mammografii,

cytologii (dla pań w wieku od 25 do 59 lat),

dermatologii w tym badania dermatoskopem,

onkologii,

urologii,



POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Test MultiSelect - pytania testu psychologicznego do policji

Janusze Projektowania - najgorsze pomysły na mieszkania

Uwaga! Lista najlepszych restauracji na Pomorzu

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

- Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do budynku „B” przy Al. Zwycięstwa 31/32 w godzinach od 9 do 13 -mówi, rzeczniczka prasowa spółki Copernicus, do której należy WCO.Będzie tam można skorzystać:nauki samobadania piersiRejestracja pod numerem telefonu: tel.od poniedziałku do piątku w godzinachW celu rejestracji należy przygotować numer