Zbigniew Smółka, trener Arki Gdynia: Chcemy zdobyć gdańską twierdzą za wszelką cenę

W ostatnim czasie gdynianie szlifowali formę w Cetniewie, a także na własnych obiektach. Przerwę reprezentacyjną wykorzystali na intensywne treningi. Jaki będzie ich efekt? O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę. Arka zagra wówczas we Wrocławiu ze Śląskiem (początek spotkania o godz. 18).

Nie da się jednak ukryć, że żółto-niebiescy z tyłu głowy mają już pojedynek z Lechią w Gdańsku, który zaplanowany został na sobotę, 27 października (godz. 18). I nie ukrywa tego sam szkoleniowiec zespołu, Zbigniew Smółka.

- Ten mecz mam w głowie od momentu, gdy podpisałem kontrakt z Arką. Wiem, jakie to jest ważne dla naszych kibiców. Nie ukrywajmy, to jest najważniejsze spotkanie w tej rundzie. Jest to nadzwyczajny pojedynek i czuć to też już w głowach piłkarzy - zdradza Smółka w rozmowie dla oficjalnej strony Arki.

Dobrze by było, gdyby piłkarze Arki zapunktowali we Wrocławiu. Wówczas do potyczki z Lechią przystąpią z pewnością w lepszych humorach. Zdaje sobie też z tego sprawę Smółka.

- Ciężko pracujemy, aby przygotować się do tego spotkania i żeby było to spotkanie z wyczyszczonymi głowami, koncentracją i odpowiednim podejściem mentalnym. To będzie bardzo istotne - mówi.

Na co liczy Arka w derbach Trójmiasta? Tutaj opiekun gdyńskich piłkarzy nie ma żadnych wątpliwości.

- Lechia jest na fali, u siebie stworzyła twierdzę, którą my za wszelką cenę będziemy chcieli zdobyć - dodał.