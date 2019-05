Zderzenie skutera i lanosa we Wrzeszczu 3.05.2019. Sprawca był pijany

Wypadek we Wrzeszczu 3.05.2019

Do wypadku we Wrzeszczu doszło w piątek 3.05.2019 r. ok. godz. 7 rano. Na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Miszewskiego w Gdańsku zderzyły się skuter i daewoo lanos. W wypadku ranny został kierowca skutera - 28-latek.

Szczegóły wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratury. Wiadomo, że kierowca lanosa był nietrzeźwy - miał 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca daewoo lanosa jechał tzw. zygzakiem aleją Zwycięstwa w kierunku alei Grunwaldzkiej - mówi asp. Karina Kamińska, oficer prasowy KMP Gdańsk. - Według świadków, na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Miszewskiego zawrócił i wjechał w ul. Do Studzienki, gdzie znów zawrócił i chciał jechać w kierunku al. Grunwaldzkiej. W tym momencie doszło do zderzenia ze skuterem. Ranny został 28-letni kierowca skutera. Jest w szpitalu.

Kierowca lanosa, 30-letni obywatel Gruzji, został zatrzymany. Zarówno on, jak i pasażer samochodu byli nietrzeźwi. 30-latek miał aż 2,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.