Na świat przyszły pierwsze dzieci, które urodziły się w Gdańsku w ramach miejskiego programu in vitro. To dwie zdrowe dziewczynki!

- Niezwykle uradowała nas wiadomość, że nasi pacjenci, którzy skorzystali z miejskiego programu dofinansowania in vitro, doczekali się tego szczęścia. Cieszymy się, że dziewczynki czują się dobrze, a mama wraca do formy po porodzie. Czekamy na kolejne dzieci, bo dzięki programowi na swoje maluchy oczekuje w najbliższym czasie jeszcze 15 pacjentek naszej kliniki – powiedziała Agnieszka Górtowska, dyrektor kliniki InviMed w Gdyni.

Zdrowe bliźnięta – dwie dziewczynki – to pierwsze dzieci, które urodziły się w Gdańsku w ramach miejskiego programu in vitro realizowanego przez klinikę InviMed w Gdyni. Obecnie, dzięki programowi, potomstwa spodziewa się niemal 15 kolejnych pacjentek kliniki InviMed w Gdyni, która jest realizatorem programu.Na ręce dyrekcji ośrodka, gratulacje rodzicom przekazał także Prezydent Miasta Gdańska -. Życzył im zdrowia oraz radości z tworzenia rodziny. Przekazał także podziękowania dla całego personelu medycznego, administracyjnego i pozostałego, opiekującego się rodzicami przed i w czasie ciąży, pomagającego pojawić się dzieciom na świecie, jak i opiekującego się dzisiaj dziećmi i ich mamą.Gdański program finansowania in vitro działa od października ubiegłego roku. Za jego realizację odpowiadają trzy placówki –Gdańsk jest pierwszym na Pomorzu miastem, w którym udało się wprowadzić w życie program dofinansowania in vitro.