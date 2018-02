W Wybrzeżu myślą tylko o jednym - awansie do PGE Ekstraligi. W ubiegłym roku gdańscy żużlowcy od najlepszej ligi świata byli o krok.

Sezon żużlowy rozpocznie się 27 marca od gdańskiej eliminacji Złotego Kasku. 8 kwietnia Wybrzeże zmierzy się na stadionie im. Zbigniewa Podleckiego w pierwszym ligowym meczu z Wandą Kraków. Oprócz Nice 1. ligi w Gdańsku odbędą się turnieje z cyklu Nice Cup, Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów oraz Finał Indywidualnych Mistrzostw Ekstraligi.Zanim jednak zawodnicy Wybrzeża wyjadą na tor, spotkają się z fanami w gdańskim klubie muzycznym Parlament (ul. św. Ducha 2). Prezentacja zespołu odbędzie się w piątek 23 lutego o godz. 18.30. Następnego dnia biało-czerwono-niebiescy wyjadą na pięciodniowy obóz w Szczyrku.- Tam żadnych ciężkich treningów robić nie będziemy. Bardziej traktujemy to jako formę integracji, poznania siebie, spożytkowanie czasu oraz wyboru kapitana - zapowiada trener ds. sportowych Jarosław Hulko.Obóz w Szczyrku zakończy trwający od listopada etap indywidualnych treningów - etap rozpoczęty testem funkcjonalnym FMS, który miał zweryfikować sprawność żużlowców. Wtedy najlepiej wypadł Michał Szczepaniak. Następny sprawdzian przeprowadzony będzie na obozie. W Szczyrku trenerzy wraz z zawodnikami omówić mają także weekendy meczowe w nadchodzącym sezonie.W przypadku Wybrzeża nadchodzący sezon stoi pod znakiem Nice 1. ligi.- Cel na ten rok to zdecydowanie awans, o niczym innym nie myślimy - powiedział „Dziennikowi Bałtyckiemu” Jarosław Hulko. Jak zapewnia trener, zawodnicy do końca marca będą gotowi. Żużlowcy trenują indywidualnie, a ich wyniki codziennie monitorowane są przez trenera Hulko.- Cały czas śledzimy ich przygotowania, każdy z zawodników zakupił zegarek, dzięki któremu możemy monitorować ich codzienne postępy. Wszyscy idą zgodnie z planem - powiedział Jarosław Hulko. - Każdy z zawodników widać, że poważnie potraktował, to o czym rozmawialiśmy w listopadzie i myślę, że każdy będzie dobrze przygotowany do ligi - dodał.Pod znakiem zapytania stała forma Oskara Fajfera, który podczas lipcowego meczu w Rzeszowie pechowo nabawił się kontuzji barku, przewracając się w parku maszyn. Fajfer do tej pory korzysta z usług rehabilitanta, chociaż jak wskazuje Jarosław Hulko, po kontuzji nie ma już śladu, a sam zawodnik od ponad miesiąca trenuje na pełnych obrotach i z pełnym obciążeniem. Żużlowiec zapewnia także, że nie ma zaległości w treningach i jest w dobrej formie. - Jestem zadowolony. Wszystko idzie zgodnie z planem, zwłaszcza że teraz wchodzimy w kolejny, trochę mniej intensywny etap przygotowań - powiedział Oskar Fajfer.