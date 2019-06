Zdunek Wybrzeże Gdańsk wygrało z Orłem. Gdańszczanie zdobyli bonus po przerwanym meczu

Orzeł pojechał w Gdańsku w składzie mocno osłabionym. Zabrakło kontuzjowanego lidera łódzkiego zespołu, Tobiasza Musielaka. Miał go zastąpić Hans Andersen, ale on z kolei kontuzji doznał w piątek w Danii. W tej sytuacji z jedynką pojechał młodzieżowiec Kamil Kiełbasa. Już to pokazywało, że celem gospodarzy nie może być jedynie zwycięstwo, ale też zdobycie punktu bonusowego za lepszy wynik w dwumeczu. Nie było to wielkie wyzwanie, bowiem Wybrzeże w Łodzi przegrało tylko 43:47, a więc rewanż musiało wygrać przynajmniej różnicą pięciu punktów.

Gdańszczanie szukali w tygodniu wzmocnienia składu. Nie udało się wypożyczyć Norberta Kościucha, ale za to do zespołu dołączył Kim Nilsson, który w tym sezonie jest prawdziwą rewelacją ligi szwedzkiej. To zawodnik Startu Gniezno bez aneksu finansowego. Start wypożyczył go do Gdańska, ale zastrzegł, że Szwed nie może jeździć przeciwko drużynie z Gniezna. Nilsson pojechał dwukrotnie. Zaczął od trzeciego miejsca, a niespodziewanie pokonał go Kiełbasa, ale w drugim swoim starcie minął linię mety już jako pierwszy.

Pierwszy wyścig zakończył się remisem 3:3, ale potem na torze dominowali zawodnicy Wybrzeża. Ze świetnej strony pokazali się zwłaszcza Kacper Gomólski i Jacob Thorsell. Kolejne dwa bieg gdańszczanie wygrali podwójnie, a po pięciu prowadzili już 21:9. Szósty wyścig był jedynym, w którym drużynowe zwycięstwo odnieśli goście z Łodzi. Potem wszystko wróciło do normy, choć meczu nie dała dokończyć aura. Ulewa sprawiła, że kibice opuszczali stadion jeszcze w trakcie ósmego wyścigu. Po nim sędzia zakończył mecz, ale ponieważ osiem biegów się odbyło, to zgodnie z regulaminem wynik spotkania został zaliczony. To oznacza, że Wybrzeże dopisało do swojego dorobku dwa punkty za wygraną oraz bonus za lepszy bilans dwumeczu z Orłem.