Olivia Business Centre w ramach projektu Olivia Kultura zaprasza, w najbliższy czwartek 26 lipca o godz. 18:00, na spotkanie z fotografką Dorotą Ozą Karecką, autorką zdjęć cyklu #ZGDYNI, na których artystka uwieczniła ludzi tworzących klimat zwykło-niezwykłej Gdyni. Wydarzeniu towarzyszy wystawa prac portrecistki.

O pokazie fotografii:

- Za każdym projektem stoi zawsze konkretny człowiek, jego pasja, kreatywność, wrażliwość i zaangażowanie. Za wystawą #ZGDYNI stoi Dorota Oza Karecka. Zapraszamy na spotkanie z tą wyjątkową gdyńską artystką. Dorota z pewnością opowie o ludziach, którzy tworzą klimat i charakter Gdyni i których tak subtelnie ukazała na swoich fotografiach. Można je będzie u nas zobaczyć, m.in. w holu Olivia Star. Bohaterowie zdjęć Doroty to postaci zaskakująco nieoczywiste, bo i sama Oza jest niepowtarzalna. Ta fotografka-portrecistka wkłada w pracę tyle serca, że jej zdjęcia po prostu mają duszę – mówi Monika Bogdanowicz z Olivia Business Centre.Podczas spotkania z Dorotą Ozą Karecką zobaczymy zdjęcia prezentowane podczas wystawy plenerowej pt. #ZGDYNI. To kolejne wydarzenie cyklu Olivia Kultura, dzięki któremu można poznać inspirujące postaci metropolitalnej sceny artystycznej.- W Olivii, miejscu spotkań, położonym w samym centrum metropolii, chcemy pokazywać ludzi tworzących naszą lokalną tożsamość i ich oryginalne projekty. Gościmy Gdynię w Gdańsku, ale naszym zdaniem tworzymy razem jedno, absolutnie wyjątkowe miejsce – podkreśla Monika Bogdanowicz.Zdjęcia Doroty Kareckiej przedstawiają ludzi, którzy nadają charakter Gdyni jako miastu. To subtelne portrety gdyńskich osobistości, ale też galeria postaci zaskakująco nieoczywistych. Projekt „#zGdyni – portrety" to próba odpowiedzi na pytanie o pochodzenie niepowtarzalnego klimatu Gdyni - miasta posiadającego magnetyczną siłę przyciągania indywidualistów i obieżyświatów. Wystawa to 33 fotografie gdynian. Wykonała je Dorota Oza Karecka. Ich bohaterowie nie są przypadkowi. Fotografka starannie wybiera gdynian, których chce sfotografować. Poszukuje ludzi, którzy nadają temu miastu charakter. Dlatego portrety przedstawiają różne osoby. Jest rodzina szewców na ul. Abrahama, krawiec Wiśniewski z ul. Starowiejskiej, zasłużony dla drużyny rugby - Zbyszek Rybak, czy muzyk Przemek Dyakowski. Fotografie Doroty Kareckiej mają duszę, dzięki relacji jaką tworzy ona z portretowanymi osobami. Poznaje tych ludzi i ich historie. Projekt „#zGdyni – portrety” to dzieło otwarte. Praca nad nim trwa już półtora roku. W tym czasie powstało ponad 40 portretów gdynian. Niektórzy nie mają nazwisk. Obdarzono ich pseudonimami, które przylgnęły do nich na zawsze. Niektórzy znani są z pseudonimów artystycznych, część nazwisk niewiele nam mówi. Wspólnym mianownikiem wszystkich pozostaje Gdynia.