Zgłoś swój projekt w Budżecie Obywatelskim

Siłownia pod chmurką, nowy plac zabaw, zagospodarowanie terenów zielonych, gry terenowe w danej dzielnicy czy warsztaty komputerowe dla seniorów – to przykładowe zadania, jakie można zrealizować dzięki środkom Budżetu Obywatelskiego. Mogą służyć mieszkańcom całego miasta lub danej dzielnicy. Od 20 marca działa elektroniczny system, w którym każdy mieszkaniec może składać swoje propozycje.

- Siódma edycja budżetu obywatelskiego świadczy o mocy i zakorzenieniu się tej formy konsultacji wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska. To duża radość i powód do dumy. – mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Cieszę się, że dzięki Państwa zaangażowaniu powstało w Gdańsku wiele cennych inicjatyw i przedsięwzięć. Jestem przekonana, że także w tym roku będziemy mieli okazję głosować na dobre, ciekawe propozycje - dodaje.

Nowe zasady

Najważniejsze zmiany w tegorocznym budżecie istotne dla wnioskodawców to zniesienie granicy wieku – każda gdańszczanka, każdy gdańszczanin może złożyć swoją propozycję projektu. Od dwóch lat nie ma także wymogu zameldowania w Gdańsku. Druga to taka, że wystarczy jeden podpis poparcia pod projektem, aby go zgłosić.



Ponad 18,5 mln do podziału

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 mln zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł.

Każdy, kto chce złożyć projekt do budżetu obywatelskiego w pierwszej kolejności powinien zdecydować czy to będzie projekt dla mieszkańców dzielnicy czy dotyczy większego obszaru miasta.

Projekt dzielnicowy to projekt, który w sposób szczególny służy mieszkańcom danej dzielnicy. Projekt ogólnomiejski to taki, który dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy lub miejsce jego realizacji nie jest przypisane do jednej dzielnicy.

Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono kwotę 3,6 mln zł, przy czym maksymalna kwota jednego wniosku może wynosić 2 mln zł.

Na projekty dzielnicowe jest do podziału łączna pula 14 943 609 zł i podobnie jak w poprzednich edycjach, każda z gdańskich dzielnic ma wyznaczony swój budżet do wykorzystania.





Jak złożyć projekt?

Podstawą zgłoszenia projektu jest wypełnienie formularza wniosku w systemie elektronicznym poprzez stronę internetową www.gdansk.pl/

Pierwszym krokiem jest rejestracja wnioskodawcy. Jeżeli osoba składająca projekt nie ukończyła 18 lat razem z formularzem wniosku należy przekazać oświadczenie opiekuna prawnego ze zgodą na udział osoby małoletniej w konsultacjach społecznych budżetu obywatelskiego.

Drugi krok to wypełnienie formularza wniosku. Formularz w systemie elektronicznym można edytować dowolną liczbę razy i w ostatecznej formie należy go przesłać elektronicznie do Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a następnie wydrukować wygenerowany formularz wraz z listą, gdzie konieczne jest zebranie minimum jednego głosu poparcia projektu. Wydrukowany formularz wniosku wraz załącznikami należy dostarczyć do dowolnego Zespołu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub wysłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski 2020” – liczy się data stempla pocztowego lub data nadania.

Pomoc przy składaniu projektów

Przez cały czas trwania naboru projektów urzędnicy będą pomagali mieszkańcom w ustalaniu kwot projektów, pomogą sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność działek.

- Jak co roku, staramy się by każda kolejna edycja była lepsza niż poprzednia. Dlatego też i w tym roku zostały wprowadzone zmiany w regulaminie i zasadach budżetu obywatelskiego, także te, o które postulowały gdańszczanki i gdańszczanie – mówił Maciej Kukla, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Lista osób do kontaktu dostępna jest na stronie internetowej www.gdansk.pl/budzet-obywatelski. Na stronie znajduje się także praktyczny poradnik składnia projektów i szczegółowy podział kwot dla dzielnic.

Dodatkowo w Urzędzie Miejskim przy ul. Nowe Ogrody 8/12 czynny jest Punkt Konsultacyjny budżetu obywatelskiego. Można tam skonsultować swój pomysł, złożyć projekt lub wydrukować przygotowany wniosek Szczególnie zapraszamy osoby, które nie mają Internetu, komputera czy drukarki.

Czy padnie rekord?

W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego złożono rekordową ilość projektów i po weryfikacji formalnej mieszkańcy mogli wybierać aż z 319 zgłoszonych propozycji. We wrześniowym głosowaniu wybrano 82 projekty, w tym 9 ogólnomiejskich, które będą realizowane w latach 2019 i 2020. W dotychczasowych sześciu edycjach budżetu obywatelskiego mieszkańcy wybrali 393 projektów, na łączną kwotę 58 mln zł.

Do 16 kwietnia jest możliwość składania nowych wniosków lub ponowne złożenie tych, które nie zostały wybrane w poprzednich edycjach. Mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – czas na realizację waszych pomysłów!

WAŻNE INFORMACJE



Harmonogram:



- 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów

- 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów

- do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania

- 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie

- do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania.





SZCZEGÓŁY W INTERNECIE:



Więcej informacji o tegorocznej edycji na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i na stronie Facebook „Budżet Obywatelski dla Gdańska”



Pytania można również kierować na adres mailowy:

budzetobywatelski@gdansk.gda.pl