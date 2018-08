Zgubiłeś portfel z pieniędzmi na gdańskiej Oruni Górnej? Policja wciąż szuka właściciela. Osoba, która zgłosi się po zgubę będzie musiała najpierw opisać całą zawartość i w ten sposób uwiarygodnić swoje zgłoszenie.

We wtorek, 31 lipca jedna z mieszkanek Gdańska. Do zdarzenia doszło w okolicy ul. Dywizji Wołyńskiej na Oruni Górnej. Cały czas trwają poszukiwania właściciela, a sprawą zajmują się policjanci z komisariatu przy ul. Platynowej.- Podjęte do chwili obecnej przez funkcjonariuszy czynności nie doprowadziły do ustalenia właściciela zagubionych pieniędzy. Dzięki uczciwości znalazcy pieniądze trafiły nai oczekują na właściciela - informuje asp. Karina Kamińska, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.. Osoba, która zgłosi się po zgubę będzie musiała zdradzić kwotę, a także dokładnie opisać jakie inne przedmioty były w portfelu. Służby podały telefon kontaktowy do oficera dyżurnego jednostki dyżurnego: (58) 321-67-22.